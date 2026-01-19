梁朝偉罕拍具國內特色開運酒廣告　網民指不符形象：係咪AI嚟？

康城影帝梁朝偉向來給人一種憂鬱、低調的感覺，更曾自認「社恐」，平日除了宣傳電影，鮮有在公眾面前展露太過活潑的一面。不過，近日梁朝偉為內地品牌拍攝的賀年「開運酒」廣告在網上瘋傳，片中他一改平日的內歛，對著鏡頭笑容可掬地推銷產品，令網民懷疑片中人究竟是否本尊，更問：「係咪AI嚟㗎？」

康城影帝梁朝偉向來給人一種憂鬱、低調、內斂的感覺，更曾自認「社恐」。（IG@tonyleung_official）

罕見熱情營業介紹開運酒 網民質疑「被綁架」品牌急澄清

廣告中梁朝偉對著鏡頭興奮地說：「春節快到了，我想跟大家分享一個好東西！」隨即展示一個巨大的紅色禮盒。他表現雀躍，七情上面地說：「開箱我還是第一次」、「嘩！這麼大一壇」、「感覺喝了這個開運酒，就接了天壇的好運！」粉絲直言這個廣告的美學，與梁朝偉平日的形象違和感甚大，令人難以置信，有內地網民看完片後直呼：「這真的是那個社恐男神嗎？」不過品牌方就否認是AI，親自澄清：「千真萬確是本人出鏡！」發言人更透露為了這次拍攝，團隊特意在梁朝偉常去的茶館取景，並在環場擺了他最愛的綠色植物，使他能放鬆心情，還主動加了幾句祝福語。

近日梁朝偉為內地品牌拍攝的賀年「開運酒」廣告在網上瘋傳，片中他一改平日的內歛，對著鏡頭笑容可掬地推銷產品。（廣告截圖）

梁朝偉表現雀躍地說：「嘩！這麼大一壇」、「感覺喝了這個開運酒，就接了天壇的好運！」（廣告截圖）

粉絲直言這個廣告的美學，與梁朝偉平日的形象違和感甚大，令人難以置信，有網民看完片後直呼：「這真的是那個社恐男神嗎？」不過品牌方就否認是AI，親自澄清：「千真萬確是本人出鏡！」（廣告截圖）

身上2萬幾大褸是名牌當季新款 內地網民戲稱似「軍大衣」

除了「AI疑雲」，梁朝偉身上那件搶眼的綠色大衣亦意外成為焦點。他穿上略為Oversized的孖襟綠色大褸，配上深色連帽衛衣，內地網民認為這隻鮮艷的綠色和版型實在難以駕馭，竟戲稱他好像穿了東北過年必備的「軍大衣」。不過這件外套其實是品牌Valentino的當季新款，約需兩萬多港元，不少網民得知價錢後都驚嘆，馬上改口風，指梁朝偉穿什麼都好看。

內地網民認為梁朝偉在廣告中身穿的綠色外套，顏色和版型難以駕馭，竟戲稱他好像穿了東北過年必備的「軍大衣」。不過這件外套其實大有來頭，是品牌Valentino的當季新款，約需兩萬多港元。（廣告截圖）

網民不理解「唔憂做」為何接拍土氣廣告 問：劉嘉玲有入股？

梁朝偉近年處於半退休狀態，生活優哉游哉，理論上絕對「唔憂做」，今次突然接拍這類被指「土氣」的喜慶白酒廣告，令不少香港網民大感不解和「水土不服」，留言：「梁朝偉你應該不缺錢啊啊啊，為什麼要接這種廣告？」、「朝偉哥也不敵資本主義的侵害」「梁朝偉你被綁架了就眨眨眼耶，還是劉嘉玲有入股品牌？」不過無論如何，這廣告已製造了不少話題，宣傳效用已絕對成功。而除了開運酒外，梁朝偉在去年底也拍攝了同一品牌另一款酒的廣告，風格較為沉實、自然、有質感，相信對不少觀眾而言應該順眼很多！

梁朝偉近年處於半退休狀態，生活優哉游哉，理論上絕對「唔憂做」，今次突然接拍這類帶點「土味」的喜慶白酒廣告，令不少香港網民大感不解和「水土不服」，留言：「梁朝偉你應該不缺錢啊啊啊，為什麼要接這種廣告？」（廣告截圖）

網民更問：「劉嘉玲有入股品牌？」

除了開運酒外，梁朝偉在去年底也拍攝了同一品牌另一款酒的廣告（廣告截圖）

風格較為沉實、自然、有質感，相信對香港觀眾而言應該會順眼得多。（廣告截圖）