雷頌德回顧Dry新人獎輸謝霆鋒算不錯　隊友馮德倫：輸俾廚師都OK?

雷頌德是著名作曲人當然眾所周知，他的作品絕對有份幫黎明、許志安、陳慧琳、楊千嬅等鞏固天王與天后地位，亦在千禧年代捧出衛蘭、側田、方力申、Cookies等新人；不過新一代未必知道，他本人當年也曾是樂壇新人，於1997年與馮德倫組成男子組合Dry！

曾為黎明、陳慧琳等創作多首膾炙人口歌曲的音樂人雷頌德，近年已跟太太梁家玉移居英國，過著寫意生活。（IG@mark_lui147）

雷頌德是黎明親密戰友之一，為他創作多首金曲！（IG@mark_lui147）

二人合作無間，黎明更曾爬出窗外幫雷頌德救貓。（IG@mark_lui147）

陳慧琳、衛蘭絕對是雷頌德合作得最多的頭兩位女歌手。（IG@mark_lui147）

雷頌德、馮德倫組成的Dry，去年在陳慧琳演唱會上合體，唱出經典歌《紀念日》。（IG@mark_lui147）

近日，雷頌德在IG翻貼當年獲得《1997年代勁歌金曲第三季季選》「最傑出新人獎」，以及《1997年度十大勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎銅獎」片段，片中由「桌球天王」傅家俊頒發「最受歡迎新人獎」，而金、銀、銅依次是謝霆鋒、張惠妹及Dry，雷頌德發文時打趣說：「當年的新人獎，原來只是輸了給謝霆鋒和張惠妹，現在回頭看成績也算是很不錯！」他更隔空向兒子說：「Dry-乾燥樂隊，"Son,I was in a band 30 years ago called Dry!”」不過馮德倫的留言就相當抵死，由於近年其好友謝霆鋒常以廚師形象出現，又有自己的飲食品牌「鋒味」，馮德倫就笑問：「輸咗俾個廚師都OK？😂」而雷頌德則回覆：「但佢都rock呀嘛🫢」

Dry演唱《有我必須有你》。（IG@mark_lui147）

馮德倫在雷頌德的帖文下留言笑問：「輸咗俾個廚師都OK？😂」（IG@chefnicookies）

近年謝霆鋒常以廚師形象出現，別名「Chef Nic」，又有自己的飲食品牌「鋒味」（IG@chefnicookies）