李璨琛同7歲大女李元元猜枚　李老母爆同學仔已識打麻雀玩啤牌

藝人李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的愛女李元元（Lucy），憑藉搞笑冬菇頭與超強表演慾，在IG狂吸超過54萬Followers，吸金力超強。隨著細妹Sucy（李斐斐）出生，「李門」熱鬧程度倍增，Sophia自封「李老母」不時大晒兩姊妹的有趣日常。前日（17日）又有新片發布，Lucy與爸爸一齊猜枚，想不到年紀小小，腦筋靈活，父女猜了好幾板，各不相讓。

李璨琛和太太梁志瑩有兩個可愛女兒。（IG@lucy.is.good）

Lucy同Sucy靠「李老母」努力經營IG賬戶，成功成為網絡紅人。（IG@lucy.is.good）

姊妹拍住一齊賣廣告，並分享生活日常。（IG@lucy.is.good）

Lucy被封「新一代枚后」

影片可見，7歲的Lucy完全不像「新手」學識猜枚，與爸爸一齊講「one two 吱吱渣」還來回了幾板，雖然最後輸掉，要被爸爸輕搔腹部懲罰，但父女互動十分有愛，隨後Lucy又攬實細妹Sucy，畫面溫馨，Sophia說：「晏晝猜枚，真係不得之了！」及後再寫道：「其實李元元同學已經識猜one two, 15 20, 鋤大D, 大話骰同埋打麻雀 😂🤭 #李門特別訓練 #歡迎較勁」。不少網民大讚Lucy聰明，是「新一代枚后」，蔡卓妍亦留爆笑emoji：「🤣🤣🤣🤣」。

7歲Lucy同爸爸猜枚，有板有眼。（IG@lucy.is.good）

來回幾板。（IG@lucy.is.good）

依家小朋友真係好聰明。（IG@lucy.is.good）

出賣女醜態遭網民狠批

不過，梁志瑩過往多次貼出女兒「醜態」而引起爭議，例如試過笑女兒是「廟街流鶯」、出賣其浴照、痛哭照等等，去年中秋節又分享一段Lucy拉高上衣、搓揉自己圓鼓鼓肚腩的片段，並開玩笑標籤「#究竟係第幾週懷孕」，惹來網民反應兩極，指李元元已經7歲，不宜貼出她揦高件衫的片段，因為網上有很多「孌童癖」人士，質疑母親未有好好保護女兒，而且李元元也未必希望自己的生活照被公諸於世。

Lucy媽常常公開女兒的醜態。（IG@lucy.is.good）

近日梁志瑩在李元元IG貼了一段她摸著大肚腩的片段，祝福網民中秋節快樂，片中Lucy拉高了上衣，搓著自己的肚腩仔，露出得戚笑容，但IG和Threads的反應兩極。（IG@lucy.is.good）

梁志瑩常常分享兩個女兒的生活照。（IG@lucy.is.good）