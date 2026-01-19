呂方5歲餅印女兒五官清秀越大越靚女　畫出心目中爸爸竟然係咁樣

現年61歲的實力派歌手呂方，參加1983年TVB舉辦的第二屆新秀歌唱大賽奪得冠軍入行，雖然個子矮其貌不揚，但唱功了得，憑藉《彎彎的月亮》、《你的淺笑》、《朋友別哭》等經典金曲，征服兩岸三地樂迷。近年呂方轉戰內地市場，更開設社交平台帳號轉型做KOL，不時拍片分享日常生活。近日，他就上載了一條帶女兒Emma去食片皮鴨的影片，片中5歲多的Emma五官清秀，越大越靚！

呂方參加1983年TVB舉辦的第二屆新秀歌唱大賽奪得冠軍入行，雖然個子矮其貌不揚，但唱功了得。（呂方小紅書）

呂方唱過不少經典金曲。（呂方小紅書）

與鄭裕玲分手 娶細16年嫩妻

講到呂方的情史，最廣為人知的一定是與Do姐鄭裕玲一段長達16年的「姐弟戀」，可惜兩人因生活模式分歧最終分手；隨後呂方亦曾與台灣女星于佳卉有過一段短暫戀情；直至到2020年，呂方與年輕16年的圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚，同年8月誕下愛女Emma，如今呂方有女萬事足，生活過得相當寫意，更不時化身「慈父」陪玩。

呂方近年錯了唱歌外，還做埋KOL。（呂方小紅書）

早前被嘲身形發福，呂方變「圓方」。（抖音截圖）

親筆畫爸爸

呂方在社交平台分享影片，興奮地寫道：「果斷選擇一家烤鴨店來吃！烤爐的香氣真的很棒，女兒看著師傅片鴨的樣子超認真！」片中見到Emma乖巧地在吃飯，畫面溫馨。此外，呂方還展示了「女兒在飛機上畫的我」，Emma畫中的Daddy「又高又瘦」，與現實中身形圓潤的呂方形成強烈對比，非常搞笑。雖然同現實「有啲出入」，但呂方依然冧滋滋地說：「可愛到犯規！」

2020年呂方與圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚，同年誕下女兒Emma。（(Rainbow ig)

呂方有女萬事足。（呂方FB圖片）

一家三口好幸福。(Rainbow ig)

5歲Emma顏值逆襲

而片中，曾被嘲婚後「幸福肥」變「圓方」的呂方，今次露面明顯身形清減不少，但也不及身邊的「前世情人」搶鏡。5歲的Emma自小被指與爸爸如同「餅印」一樣，隨着年紀增長，五官長開了不少。雖然她遺傳了爸爸的單眼皮，但眼睛比爸爸大，加上高挺的鼻樑和尖尖的下巴，戴着小皇冠的樣子十足一個小公主，氣質相當不錯。

呂方近日帶女兒去食片皮鴨。（小紅書圖片）

呂方清減不少。（小紅書圖片）

網民留言笑指呂方的眼神裡，全是對女兒的愛；而Emma則又萌又可愛：「呂方老師和Emma都好萌」、「囡囡像爸爸，卻是很洋氣的長相」、「方方的女兒挺可愛的」、「哇，女兒好漂亮」、「小美女」。

Emma越大越靚女！（小紅書圖片）