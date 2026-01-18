梁小龍離世｜黃夏蕙兩人姊弟相稱揭生前身體狀況：完全冇一種病徵

著名武打明星梁小龍（原名梁財生）今日（18日）驚傳難世的消息，其生前友人證實梁小龍於1月14日因病離世，享年77歲。家人正低調處理身後事，喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。梁小龍生前好友黃夏蕙接受《香港01》訪問時表示傷心，她突然得知梁小龍的死訊，還表示之前約定了他於新年前一聚。

黃夏蕙表示與梁小龍認識50多載。（胡凱欣 攝）

兩人相識於微時

黃夏蕙指與梁小龍識於微時，小時候已經認識，但因為梁小龍以拍武俠片為主，所以二人沒有合作，但就經常出來聚會：「我哋識咗五十年，係五十年前嘅事。佢一路都叫我做家姐，所以小龍哥都係我細佬。」被問到是否知道他的死因時，她則指看到新聞報道才知道，亦未想打擾其他人，所以用後再行了解。

黃夏蕙指近年見到梁小龍都是在內地或美國登台的時候，揭當時梁小龍的身體狀況如往時一樣健康無恙：「佢好好嘅，不嬲精神都好好嘅，唔係話有病無嘅，直情佢仲醒過我嘅。佢完全係冇一種病徵嘅，真係完全冇。好健康㗎佢，同埋開朗㗎，好開心㗎佢，我見佢打完功夫呢，仲騎騎笑㗎！」

黃夏蕙表示梁小龍精神良好，身體健康情況無恙。（胡凱欣 攝）

黃夏蕙認識梁小龍太太

憶起故友，黃夏蕙都不禁一聲嘆息：「我哋成日玩嘅，一齊食嘢、行街，成班兄弟姐妹一齊玩嘅。」而梁小龍的太太黃夏蕙都表示認識，因為梁小龍去美國登台也會帶着太太：「佢正式話俾我聽，咁我都叫佢做阿嫂㗎！好熟添㗎嘛，佢太太又好識我嘅。」而梁小龍的喪禮黃夏蕙亦表示會前往：「我一定去㗎，因為呢個細佬嚟嘅，一定要去㗎。」

至於黃夏蕙拍檔陳建興亦表示去年底才見完梁小龍：「同佢喺亞視合作。」雖然之後沒見過面，但日前從朋友口中得知疑似梁小龍離世消息，但未經證實，今日就確認了，他對梁小龍的難世亦感到震驚，因為之前見他是身體狀況良好，沒有任何病徵。