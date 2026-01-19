Kiri T 為全新個人專輯籌備兩年辦簽唱會　大批粉絲支持迫爆商場

唱作歌手Kiri T籌備兩年再推全新個人專輯《a kiridiculous distance》，並日前（17日）在荃灣一商場舉辦新碟首個簽唱會，與粉絲歡度周末。2026年才剛開始，Kiri T即為粉絲帶來福利，舉辦簽唱會，過百粉絲引頸以待，一早已迫爆商場中庭。面對大批粉絲到場支持，Kiri T大呼感動之餘，更不忘感激粉絲願意耐心等待自己的作品，多年來不離不棄。同時亦感恩於過去兩年所推出的作品均做出了亮麗成績，無負唱片公司、家人及歌迷的支持。

唱作歌手Kiri T籌備兩年再推全新個人專輯《a kiridiculous distance》。(公關提供)

Kiri T日前（17日）在荃灣一商場舉辦新碟首個簽唱會。(公關提供)

Kiri T亦分享了是次專輯收錄了過去兩年推出的作品，正好為其總結這段時間自己作出的嘗試，透過歌曲向大家闡釋了自己看世界的角度與距離。新碟亦收錄了全新歌曲《safe but sorry》，道出了創作此歌時的生活狀態，並祝願大家新一年都能夠好好過，幸福美滿。

Kiri T亦分享了是次專輯收錄了過去兩年推出的作品。(公關提供)

Kiri T透過歌曲向大家闡釋了自己看世界的角度與距離。(公關提供)

Kiri T 同粉絲大合照。(公關提供)

活動上，Kiri T把專輯的歌名大兜亂後，用身體演繹其離譜的意思，訓身演出為粉絲出題，場面攪笑。於第二個遊戲中，Kiri T與粉絲挑戰肺活量，輪流吹起羽毛、汽球等道具，傾盡全力拉近與粉絲的距離。大玩遊戲後，Kiri T立刻收拾情緒，即場獻唱其人氣歌曲，現場瞬間變成迷你演唱會。最後，Kiri T逐一為100名早前成功換領簽唱證的粉絲於新碟上簽名及合照，活動於一片熱鬧氣氛中圓滿結束。

最後，Kiri T逐一為100名早前成功換領簽唱證的粉絲於新碟上簽名及合照。(公關提供)

Kiri T同粉絲玩得好開心。(公關提供)

Kiri T與粉絲挑戰肺活量。(公關提供)

Kiri T立刻收拾情緒，即場獻唱其人氣歌曲，現場瞬間變成迷你演唱會。(公關提供)

過百粉絲迫爆商場。(公關提供)