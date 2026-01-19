聲秀演唱會｜甄敏芳爆被蘇永康催快點嫁出去：唔得，男人靠唔住㗎

TVB歌唱選秀節目《聲秀》昨日（18日）舉行畢業演唱會，一眾學員在台上盡情揮灑汗水。演唱會後周智敏（Emily）、甄敏芳（Jenny）及穎喬（Ziva）接受傳媒訪問依然未平伏內心的激動，提到最近半年的辛酸與成長，周智敏更感觸爆喊表示：「唔捨得Hubert老師」，場面催淚又溫馨。

周智敏(左)更感觸爆喊表示「唔捨得Hubert老師」。(胡凱欣 攝)

馬拉松10公里後直衝演唱會現場

最熱血的一定是周智敏同穎喬，二人於演唱會當日早上7時，才參加完馬拉松10公里的賽事，跑完馬上趕回場地為演唱會綵排。周智敏笑指：「我依家諗返好似幾日前發生嘅事，因為太多嘢發生咗。」穎喬更笑言自己完全沒睡過：「返到屋企仲處於一種好興奮嘅狀態，心跳仲係『卜卜聲』咁跳，真係瞓唔到！」雖然體力透支，但她們全靠兩杯咖啡及意志力來撐著，她們覺得今次成功挑戰自己極限，周智敏還搞笑說平時練跑其實是「追巴士」。

最熱血的一定是周智敏同穎喬，二人於演唱會當日早上7時，才參加完馬拉松 10公里的賽事。(胡凱欣 攝)

周智敏笑指好似幾日前發生嘅事。(胡凱欣 攝)

穎喬更笑言自己完全沒睡過。(胡凱欣 攝)

甄敏芳感激粉絲愛護 親手做曲奇回饋

啱啱過完生日的甄敏芳，與一班粉絲渡過她覺得非常感動。一向不太擅長表達自己的她更親手做了幾百塊曲奇餅送給粉絲：「我好驚表達唔到我對大家嘅感謝同愛。」由天亮弄到天黑，結果她弄到虛脫：「我由朝整到晚，應該同你哋跑馬拉松一樣嘅感覺！」她提及收到粉絲親手寫的「心意書」，回家看了很久：「我感受到好多愛。」說到甄敏芳的廚藝這麼好，是否會是第一個嫁出去時，她突然大爆金句：「唔得㗎，男人靠唔住㗎！靠自己。」原來是因為導師蘇永康經常希望她快點嫁出去。

一向不太擅長表達自己的甄敏芳更親手做了幾百塊曲奇餅送給粉絲。(胡凱欣 攝)

說到甄敏芳的廚藝這麼好，是否會是第一個嫁出去時，她突然大爆金句。(胡凱欣 攝)

