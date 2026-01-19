聲秀演唱會｜馮熙燮跌watt腎上腺素用盡　胡子貝出新歌保持神秘感

TVB歌唱選秀節目《聲秀》昨日（18日）舉行畢業演唱會，一眾學員在台上發光發亮後，馮熙燮（Ryan）、胡子貝（Matt）、柯雨霏（Ophelia）及蕭凱恩（Michelle）接受傳媒訪問分享這段時間的成長點滴，場面既溫馨又搞笑。

馮熙燮跌watt腎上腺素用盡

談到完成演出的感受，馮熙燮直言心情仍然非常亢奮，但亦開始感到疲倦，笑稱腎上腺素已用盡。說到《聲秀》這比賽，他直言不捨得：「因為呢個比賽短短五個月，其實佢係有少少係逼我哋一定要進步，好似一個集中營咁，好開心嘅一個體驗。」講到與粉絲互動，馮熙燮更自爆係「尷尬擔當」。他笑言平時在社交平台想經營型男形象，點知粉絲最愛竟是他的醜照表情包：「我所有嘅社交媒體喺度po啲靚相型相呢。佢哋全部都唔鐘意like㗎，係要我嗰啲醜照，佢哋就好鐘意㗎喎。」

柯雨霏有賢妻良母的特質

而一直予人斯文感覺的柯雨霏，就被同伴踢爆私下性格跳脫，柯雨霏更被指很有賢妻良母的特質，搞到柯雨霏哭笑不得，連忙澄清：「因為終於冇人覺得我係衰人啦！但係嫁得出我又未去到好響往，即係順其自然啦。」柯雨霏對於見到台下舉起學員們的燈牌表示感觸，即使不是自己的名字也會被感動：「我真係想多謝每一個人有關注有鐘意我哋，我覺得好感恩！而且我哋16個真係長大咗，所以我都真係好感恩有咁多人睇住我哋一齊進步咁樣。」

胡子貝出新歌保持神秘感

至於胡子貝則覺得很感動：「希望呢個可以係一個新嘅起點，對我哋每個都係。」他亦預告即將推出新歌，更透露MV中或會有神祕驚喜：「可能都有大家熟悉嘅面孔。」而胡子貝亦在演唱會中已經優先公開演唱新歌，但歌名方面他就保持神秘，著大家留意。一眾學員紛紛表示希望能繼續在音樂路上追夢，將這份感動延續下去。

