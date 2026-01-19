梁小龍逝世｜晚年多次力數周星馳揚言永不合作　星爺仍以9字悼念

梁小龍昨日（18日）突然傳來死訊，據指他於1月14日逝世，享年77歲。早年梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，他更憑劇集《大俠霍元甲》中陳真一角享負盛名，但之後就沉寂多年，直至2004年復出拍攝周星馳電影《功夫》才重回大眾視野，他更憑飾演火雲邪神一角而再次爆紅。

梁小龍（中）近日傳出死訊。（資料圖片）

火雲邪神令梁小龍獲事業第二春，（《功夫》劇照）

拍《功夫》不滿周星馳態度差及愛醜化人

不過，二人後來不和，梁小龍晚年多次公開表達對周星馳的不滿，他指當年星爺「三顧草廬」找他演出《功夫》，不過在邀他合作過程中不太禮貌，梁小龍指自己當年並沒有答應周星馳會接戲，怎知一個月後周星馳就打電話給他說：「小龍哥，你仲未嚟上海？你快啲嚟喇。」結果梁小龍在半推半就下去上海拍《功夫》，當時才知道周星馳為他設計了這個「火雲邪神」造型，他不滿說：「佢永遠都要醜化人。結果我在化妝間起碼有20日，我都唔好意思行出去。本來都唔多頭髮嘅再被佢整整，真係自己都唔好意思啊！」

梁小龍覺得周星馳對人很無禮貌。（Youtube截圖）

力數片酬低及被周星馳公司無理抽佣

梁小龍透露當時連人工都沒有談好就開工，他問製片有多少錢，劇組卻一個推一個，最終他得知自己有50萬，而他認為不合理：「結果畀咗50萬我！其實中間仲有好多過鐘（超時）錢，因為我哋每日拍十個鐘頭，但日日都係6點拍到12或者1點。我拍咗差唔多兩個月，日日都有我份。」豈料之後周星馳又邀他加入自己公司，最終不但不幫他接戲，還要在他以個人身份接的工作抽30%佣，問公司攞合約又說不見了之類。

梁小龍拍完《功夫》後對片酬及周星馳的態度感不滿，之後加入其公司，更令關係跌至冰點。

曾透露三個原因不再與周星馳合作

梁小龍強調不會稱他為「星爺」，亦不認為自己被星爺捧紅：「我不承認，我很討厭人家說什麼捧，我又不是新人，電影是綜合性的，每一個部分都很重要，我真的不接受周星馳捧起我了，根本就沒有準備拍他的戲，捧什麼呢，給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」又曾表示因為三個原因自己決不再與周星馳合作：「做完都收唔足錢嘅！而且壓力又大，無劇本嘅，佢到時叫你做乜就做乜。NG親都起碼幾十個嘅，真㗎，你都唔知錯喺邊度，佢話『嗯，再嚟丫。』到七八個NG之後，佢就話『最好咁，第二個NG裏邊第三句對白嘅表情。』我想講粗口添呀，我點知我喺第幾個NG度做過乜嘢表情呀？我第一次幫佢拍《功夫》嘅時候，第一個鏡頭NG咗48次，我仲話『唔係呀？咁嚟串我。』佢話『唔係啊，小龍哥，你係NG得最少嗰個嚟。』」

梁小龍認為叫他「星爺」是侮辱自己。（影片截圖）

周星馳發文9字懷念梁小龍

儘管二人關係決裂，不過當梁小龍傳出死訊後，周星馳亦有在社交平台貼出對方照片悼念，簡單留言：「永遠懷念梁小龍先生」網民也指，雖然梁小龍對周星馳充滿怨氣，但對方從未反駁，更高調發文懷念對方。