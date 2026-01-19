丁子朗被畫廊「追數」要求開畫展　見好友藝術展成功即心癢癢

藝人丁子朗（Karl）自2023年參與《亞洲超星團》後，一直話題不斷，除了既是演員又是唱跳歌手外，其實他還是一位不折不扣的「藝術文青」。日前（17日），丁子朗現身老友蔡潔的動漫新書發布會，更首度以藝術家身份與她參與Cross-over，為對方的動漫Figure添上色彩。

立體Figure上「動筆」難度極高

丁子朗接受《香港01》訪問時透露，這次跨界合作讓他感到既興奮又緊張。他笑言平日習慣在平面畫布上創作油畫，今次要在立體Figure上「動筆」難度極高：「我畫完之後會發覺調返轉，原來好多嘢仲未油，即係油嘅位係多好多！雖然公仔唔係好大，兩個拳頭咁大，但係油嘅時間係等於我畫一幅油畫需要嘅時間，所以係好新嘅體驗嚟。」這次他更花了兩星期的時間來完成。丁子朗更形容畫畫是一種修行，即便工作再忙，每天睡前都會抽半小時靜心創作，藉此減壓：「每日咁樣做十五分鐘半個鐘，其實唔係好多時間，你撳手機都撳咗呢啲時間，我只不過將撳手機嘅時間變咗去畫畫，其實唔係想像中咁難嘅。」

丁子朗被畫廊「追數」

到未來計劃，丁子朗坦言目前已累積不少作品，甚至被畫廊「追數」要求開畫展。眼見蔡潔成功舉辦藝術展，他也心癢癢想再次舉辦個人畫展：「我心諗都好掛住我做show嘅時候嘅感覺，因為做畫展見到好多唔同朋友嚟支持，睇我啲畫、欣賞，真係會企喺畫面前去留念，去慢慢望嘅時候，其實我好鐘意嘅感覺，所以我啲畫都夠開多個show㗎啦。」

丁子朗強調不會急於求成，希望能找到合適的主題，將他的故事延續下去。對於畫立體Figure，丁子朗則未有這個想法，他指之前已經有人向他提議畫立體Figure，但都被他推卻了，他指不是他現在希望做的事件：「即係一齊去做一個collab，我完全樂意open嘅，我都好鐘意做呢啲嘢添！咁但係到我自己真係做嘅話，我都未必有咁嘅諗法。」今次活動的作品更會作義賣用途，將善款捐贈給慈善機構，盡顯愛心一面。