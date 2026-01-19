陸永12歲細女遺傳老婆靚樣高過C君　父女檔搵錢揭囡囡唔識中文？

43歲農夫成員陸永與太太陳莉娜（Reina）向來是圈中的模範家庭，兩位寶貝女大女陸一穎（Hannah）與細女陸一心（SimSim）更是網民看著長大的星二代。近日，陸永帶領12歲細女SimSim以父女檔形式接下KOL廣告，分享「香港情懷」系列產品。雖然父女倆的互動自帶喜感、火花十足，但網民的焦點卻落在SimSim的中文水平較差，以及暴風式的身高，更有人笑言她「高過C君成條街」！

細女身高直迫183cm老竇 陸永：五年前已高過C君

SimSim長大後罕有正式出鏡，遺傳了父母的優良基因之餘，樣子甜美兼擁有高䠷身材，星味十足。從陸永在IG發布的影片可見，SimSim本色演出做返女兒角色，與爸爸陸永一起拆盲盒，父母並排而立，見SimSim的身高已經去到爸爸的耳仔，其修長身型與逆天美腿完全藏不住。陸永身高有183cm，目測SimSim至少也有175cm，有網民笑指SimSim「好似同C君一樣高啦」，陸永竟即時親自回覆：「五年前已經高過」，非常惹笑。

中文能力意外「翻車」 不識繁體字引發網民熱議

然而，這段標榜「香港情懷」的宣傳片卻意外曝露了SimSim的中文水平較弱。片中兩父女介紹以香港地標為主題的牙刷，當SimSim被要求挑選款式時，她竟坦言選「尖沙咀」是因為「其他嗰啲都唔識點樣讀」，直接承認不認識包裝上的繁體中文字。隨後拆盲盒時，她亦未能讀出「渡海小輪」等字眼，全程需爸爸陸永在旁提示。

有網民驚訝SimSim的中文水平表示：「好surprise 竟然個女唔識睇／讀繁體字嘅廣東話」、「明明香港成長但唔識中文」，更有人諷刺指：「爸爸係唱廣東話Rap起家，個女唔識中文真係諷刺」。不過，亦有粉絲護航指SimSim在重視英文的教育環境下成長，中文稍遜可以理解，最重要是父女關係和諧。

父母苦心栽培多元發展 姊姊去年已赴英升學

雖然SimSim的中文能力成為討論焦點，但其實陸永夫婦對女兒的栽培一向不遺餘力。現年12歲的SimSim在港讀書，課外活動被排得密密麻麻，除了跳舞，還涉及高爾夫球、網球、足球等多項運動。至於大女陸一穎（Hannah）去年已遠赴英國升學，可見陸永夫婦在女兒教育上投放了大量心思與資源，致力培養全方位發展的星二代。

