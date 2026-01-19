李龍基否認本名叫「李浩基」　強調7年前已跟前妻離婚更送夠8層樓

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的戀情，隨著YouTuber「導遊哥哥」Hugo踢爆王青霞早在內地結婚更有個16歲兒子後，便正式告一段落。基哥向傳媒稱好傷心，但還是要要多得爆料人才不至於被蒙在鼓裏。不過，近日事情又有新發展，「導遊哥哥」聲稱掌握關鍵證據，質疑李龍基與第二任內地太太原來一直未離婚，更直斥基哥為「失德基」，根本無心迎娶王青霞。

該YouTuber展示一張疑似含有男女雙方名字及證件號碼的截圖，相中顯示男方姓名為「李浩基」，女方為卓X霞，兩人於1998年3月12日辦理結婚，業務狀態清楚列明為「辦結」，代表兩人的婚姻關係至今在內地依然有效。「導遊哥哥」質疑李龍基尚未離婚，若再娶王青霞恐干犯「重婚罪」，指他根本冇心娶對方。

不過，事件出現了一個疑點，李龍基曾在訪問中透露，自己本名叫「李洪基」，他指當年初入行，經理人梁泊濤（Pato）為他改了「李龍基」這個響亮的藝名；而「李浩基」這個名字，在過往訪問中則從未被提及過。李龍基回應《明報》時就直言，若該YouTuber在香港，會「告到佢甩肺」。他強調自己本名並非「李浩基」，而是「李洪基」，指對方「亂噏」呃課金，卻令基哥本人蒙上損失，商演被取消，故他會先徵詢內地法律意見，考慮向對方提告。

基哥又表示自己前妻卓海霞有香港身份，二人2019年已於香港離婚，手續搞得清清楚楚，不但「七層樓」亦在對方手上，連第八層香港物業都已轉讓對方。

李龍基強調，自己與前妻卓海霞，2019年已於香港辦妥離婚手續。