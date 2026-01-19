中年好聲音4｜今季Final Boss登場　谷婭溦見故人眼濕濕：13年啦

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前（19/1）播出，100強終於誕生！不得不說，壓軸的果然是最有睇頭！來自馬來西亞，任職駐場歌手的尹景順以《身騎白馬》勇奪5盞燈。表演不浮誇而且功力扎實，深得評審歡心。不過，評審之一的谷婭溦卻突然眼泛淚光，說了一句：「我們現在竟以這樣的方式見面。」其他評審均十分錯愕，問道他們是不是前戀人關係。



尹景順唱《身騎白馬》時在男女聲之間轉換。（《中年好聲音4》截圖）

尹景順5燈晉級。谷婭溦聽到喊。（《中年好聲音4》截圖）

谷婭溦與尹景順在13年前認識

原來，谷婭溦和尹景順份屬「戰友」，兩人曾在2012年《華人星光大道2》同時入圍105強，當年22歲的谷婭溦取得年度殿軍，而尹景順則排名27。兩人分別朝着夢想奮鬥十多年，遭遇竟截然不同，一個已成為「老師」坐在評審席上，另一位則以駐場歌手參加比賽。

尹景順登場後，谷婭溦眼濕濕。咩事？（《中年好聲音4》截圖）

張佳添同海兒聽到尹景順把聲，都好奇係男定女。（《中年好聲音4》截圖）

馬來西亞周深＋東方不敗

谷婭溦：「13年啦，我覺得，我們一直在追夢的路上，我好開心可以喺香港見到你，加油。」張佳添大讚：「你直頭可以叫『馬來西亞周深』，你嘅可能性係無限嘅！」而周國豐更直接封尹景順為「東方不敗」，笑言叫其他參賽者在之後的一對一PK賽中，記得要避開他。

尹景順。（Facebook圖片）

尹景順。（Facebook圖片）

谷婭溦及尹景順在《華人星光大道2》認識。（Facebook圖片）

不得不提，尹景順原來係肌肉猛男。（Facebook圖片）

歌唱比賽常客

尹景順為歌唱比賽常客，除了13年前的《華人星光大道2》外，他亦曾參加《The Voice決戰好聲2017》及《Astro新秀大賽》，可說是參賽經驗十足！在2017年《The Voice決戰好聲2017》中，他更獲得第四名佳績，再加上他本身就是專業歌手，可想以知，其他參賽者面對尹景順的會有多大壓力，簡直是《中年好聲音4》的Final Boss一樣！

肥媽用好正嚟形容。（《中年好聲音4》截圖）

海兒。（《中年好聲音4》截圖）

張佳添話尹景順係「馬來西亞周深」。（《中年好聲音4》截圖）