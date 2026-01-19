浜口愛子首戰渣馬全馬　大幅拋離吳業坤41分鐘：跑步係同自己鬥

吳業坤（坤哥）近年積極運動，成為香港代表隊空手道運動員，代表香港去不同國家出戰，為港爭光。原來其日籍太太浜口愛子亦一樣熱愛運動，二人昨日（18日）齊齊跑《渣打馬拉松2026》，首次在香港跑馬拉松的愛子，更與老公齊齊挑戰「全馬」，而且竟然大幅拋離坤哥！

（IG@ kwangorrrrrr）

（IG@ aikoooh__）

（IG@ aikoooh__）

愛子4小時41分完賽達人生目標 忍痛跑畢全程：超開心我做到

浜口愛子在Instagram發文：「全馬完走！我人生其中一個目標達成💪 跑步係同自己鬥。條路好長，但都只係諗住一步一步向前行。雖然我個身體好痛，不過超～開心😭 我做到呀～😭」她分享多張花絮照，而最終她以4:41:16時間完成42公里，網民都讚她好叻女。

（IG@ aikoooh__）

（IG@ aikoooh__）

（IG@ aikoooh__）

慢老婆41分鐘遭王敏奕取笑 坤哥講笑話反擊：見到車頭燈

至於坤哥則以5:22:02完成全馬賽事，比太太慢約41分鐘，同日晚上，坤哥出席《新聞女王2》慶功宴，當被拍檔王敏奕取笑：「佢自尊心受損，係連老婆嘅車尾燈都睇唔到！」時，他竟回：「只係見到車頭燈！」令敏奕一時招駕不住，問：「我聽咗啲乜呀？」坤哥之後再表示，自己都同劇組講早上要跑全馬，跑完未必有體力來慶功，幸好慶功意志力比睡覺意志力強，但完成這次「壯舉」真的很累，未必有下次。

（IG@ kwangorrrrrr）

（IG@ kwangorrrrrr）

自認反面教材操練不足 坤哥承諾下次會好好準備

而坤哥亦在IG發文，表示：「5小時22分絕對唔係啲咩值得驕傲嘅成績，但係可以係自己人生蓋多咗一個印仔🥹同埋用腳遊覽完想全馬路線想講多句香港真係好靚！！年尾真係太忙到反面教材的我，半個月內只是跑了8k 15k 27k 12k就出發了，下次我會好好準備的🙏🏻🙏🏻」