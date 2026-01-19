寇鴻萍悲痛宣布95歲老父病逝　父母4個多月內相繼離世：難以承受

港姐季軍寇鴻萍去年宣布88歲母親離世，她指媽媽離世後，95歲老父終日捧着媽媽照片哭泣，不願起床，進食愈來愈少，令寇鴻萍大為擔憂。寇鴻萍昨日（18日）透露爸爸近日離世，寇鴻萍不捨難過道：「短短幾個月，雙親相繼離世，這種失去至親的痛，真的難以承受」。

寇鴻萍與女兒唐貝詩及唐貝欣。（IG：@tongbest）

爸爸4個月後緊隨媽媽離世

寇鴻萍在社交網透露，爸爸在媽媽離開4個多個月後緊隨離世。寇鴻萍坦言，雖然心裏萬般不捨，但慶幸爸爸終於從病痛中解脫，她說：「但看着他每天都承受全身疼痛，我們卻無能為力....如今，他終於解脫了。」寇鴻萍直言難以承受失去至親的痛，但相信一家會在天堂團聚，「但我深深相信，將來我們一定還會在天國重逢的。再見了，爸爸，請不要惦記我們，我們一定會好好照顧自己，好好活下去。願你和媽媽在遠方，不再有病痛，只有平靜與溫暖」。寇鴻萍上載多張家人聚會照片紀念爸爸。

寇鴻萍父母相繼離世。（小紅書）

寇鴻萍心情悲痛至呼吸困難

寇鴻萍去年在媽媽離世後，久久未走出傷痛，她透露常會想起媽媽，心情悲痛至呼吸困難，夜裏失眠，她說：「這種感受確實難以承受。內心始終沉重，有時連呼吸都感到困難。夜晚輾轉難眠，腦海中常浮現母親生前的點點滴滴。」她坦言體會到「樹欲靜而風不息，子欲養而親不待」的真意。

寇鴻萍上載爸爸照片紀念。（小紅書）

歷經兩段婚姻嫁富商

寇鴻萍1987年與「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，二人育有兩名女兒，1992年二人正式離婚。兩年後她認識了梁廷鏘，於2003年9月22日在英國註冊結婚。梁廷鏘出身大富之家，祖父曾在廣州當外資公司買辦，後來在澳門買下一條街物業收租；其母譚玉蘭是30年代影星，父親是建築商人。本身是事務律師的梁廷鏘近年亦開始進軍飲食界，在香港和內地開辦多間高級食肆。

寇鴻萍丁父憂。（小紅書）

寇鴻萍上載與爸爸的合照。（小紅書）

寇鴻萍上載父母合照。（小紅書）

寇鴻萍紀念爸爸。（小紅書）

寇鴻萍爸爸。（小紅書）