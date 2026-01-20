李施嬅前未婚夫車崇健吸過萬內地粉絲　圈中星級教練坐擁千萬物業

現年44歲的李施嬅（Selena）去年初宣布與星級健身教練車崇健（Anson）解除婚約兼分手，其後兩人一齊參加內地綜藝節目《再見愛人5》，在節目中數臭車崇健不是，最令人印象深刻的是李施嬅前後做了四次手術，作為未婚夫的車崇健卻從未陪伴過她看醫生；追求期間關懷備至，得手後卻少了關愛，多年來的分分合合。在節目尾聲，李施嬅選擇復合，惟在節目出街後，兩人爆再度選擇分手，車崇健坦言分開對彼此都好。愛情失意，事業得意，車崇健自節目走紅後，在小紅書開設帳號，至今狂吸過萬人追蹤。車崇健再度開口承諾對身邊人會更上心，「工作多繁忙，都不是借口」，贏來不少人氣。

車崇健近來積極經營社交網，進攻內地市場，不時分享健身貼士，至今已一萬多人追蹤。網民時常留言為車崇健提供感情建議，又祝福他早日再找到伴侶。日前有網民為車崇健打氣，車崇健回覆道：「就算工作多繁忙，都不是借口 對身邊的人一定要關心及愛護。我會繼續努力」，看來價值觀確實大有改變。另有網民向他請教健身秘訣，又問他能否開直播教健身。

李施嬅在節目中透露，車崇健曾購置一間房子作為聖誕禮物，但房子不在她名下，且位於她完全不會考慮居住的地區。主持人倪萍當時評論，車崇健的行為與思考方式似乎存在問題，並認為李施嬅在關係中並不快樂，因她更重視精神層面的契合。

車崇健為圈中星級健身教練 為周潤發郭富城一對一私人操練

現年約45歲的車崇健是圈中出名的星級私人健身教練，周潤發與郭富城都找他一對一私人操練，多年來幫助多位巨星減肥、操肌，包括楊千嬅、吳鎮宇以及關智斌等。車崇健除了經常與發哥一起跑山，更會陪同發哥出埠開工，貼身跟隨進行訓練。車崇健家底豐厚，名下仲擁有過千萬物業，他於觀塘的工廈單位開設健身室，每小時收費2000元起，當中不乏明星名人熟客。此外，車崇健過去曾參與不少有關演藝行業的事務，他是「香港動作特技演員公會」董事及動作體能指導，亦曾以董事身份任「香港電影金像獎協會」董事局成員，算是半個圈中人。

