大俠老戲骨遭TVB女高層玩足2年　聞無角色適合：心裏面乜粗口都鬧

現年81歲的資深演員高雄（原名何耀深），入行逾半世紀，1968年參加邵氏的特技訓練班，由龍虎武師、替身、後轉為演員，當年憑亞視劇集《精武門》飾演霍元甲一炮而紅，之後演過無數經典作品，如TVB劇《蓋世豪俠》的大理國國王「倪定山」、電影《審死官》的楊青等。高雄於1996年舉家移居加拿大，近年主力在內地發展，鮮有在香港露面，日前他現身好友楊紹鴻的YouTube頻道接受訪問，罕有地大爆當年離開TVB的不愉快經歷，堅拒回巢。另外，他更憤怒反擊網絡上瘋傳他的死訊及「假老婆」招搖撞騙事件。

曾獲TVB高層邀請回巢：我話唔使！

2007年播出的《強劍》是高雄在TVB最後一部作品，節目中楊紹雄提到會否考慮回巢TVB，高雄態度非常決絕，他說：「冇啦，曾經有一次有一個高層打電話俾我，問我有冇興趣返嚟玩吓，我話冇，佢話唔係呀，而家啲人事全部返新晒啦，我知我睇報紙都有睇到，但我話冇乜興趣，佢話你唔使即刻答覆我啦，俾幾日你考慮吓，我話唔使我而家即刻答覆你！」

簽約一刻一年變兩年

楊紹雄打趣問是否這位女高層仍然在職？高雄未有正面回應，只說：「唔開心嘅嘢過咗去就過去......我應該多謝嗰個高層，因為如果唔係佢咁樣玩咗我兩年呢。」他回憶當時正準備到內地拍攝一部美國電視劇，時間匆忙下簽約，卻發現合約期由一年變兩年，他自認是鱷魚頭老襯底，他說：「我話點解兩年唔係一年？咁佢睇一睇，助手又睇一下睇，話可能打錯咗啫，唔緊要啦，一年好兩年好，大家都合作得咁耐，一樣啫。」

心中質疑：冇一個角色啱呢個老人家？

結果兩年都沒有新工作安排，高雄憶述某年被邀請返TVB參與台慶節目，當時助手坐在他身旁，跟他說：「佢話唔好意思啊，因為呢段時間公司開嘅劇係冇一個角色啱你嘅，咁我心裏面係乜嘢粗口都鬧埋出嚟，因為如果係一個新入行嘅人，我係受理嘅，但係公司一年裡面開咁多劇，冇一個角色啱呢個老人家？唔係主角嚟㗎喎，你會記住喎。跟住我話今日係台慶歡樂係日子，我哋唔好傾呢啲嘢，咁跟住兩年後拜拜，我喺呢度多謝呢位高層人士，因為咁樣反而令到我係無意中喺大陸殺出一條血路，我好多謝佢囉。」

傳過兩次死訊三次入急症室

近年網絡常有「農場新聞」傳出高雄死訊，「我死咗兩次，有三次入咗急症室」，對此感到既可笑又氣憤。他指早前回港前，又有新聞指他進了急症室：「我人仲喺溫哥華，佢話香港我老婆仔女趕返嚟香港，趕住入去送我最後一程。佢有張相係我嘅，但係另外一張病床推入去急症室嗰度，嗰個唔係我嚟。」他表示不會採取法律行動，因為自己不懂，理應由政府找方法解決，直斥這些為搏流量新聞：「我好睇唔起呢啲嘢，我鄙視嘅」！

女武師借合照「認老婆」 高雄：出賣人格

另一件令高雄氣憤的事，是一名內地女武師利用多年前在橫店的一張普通合照，自稱是他的「結髮妻子」。對方更編造故事，指兩人50、60年代在武漢一起習武。高雄駁斥內容離譜：「我係中山小欖嘅，佢係喺武漢練功，我係佢師兄。50、60年代中國，武漢喺邊度我都未去過！我用小欖去武漢學武術，你家底一定好豐厚，窮鬼點去到呢？當時仲用緊飯票。」他指該名女子樣貌端好且懂武術，不明白為何不靠實力：「你靠人哋個老婆（名義），你係咪出賣咗自己個人格呢？你出埋個人格，你嘅收益又有幾多呢？」高雄透露，再過兩年便打算正式退休。

