「御用惡人」爆TVB時期非自己人難Keep人氣　有演員愛嫌人做戲差

前TVB藝人彭皓鋒在TVB拍劇超過16年，演過無數角色，最常演收數佬、黑道之人，獲封「御用惡人」。2012年他決定離巢，曾簽約HKTV，後來轉戰內地發展。2016年，彭皓鋒憑網路電影《老師上錯身》入圍《美國荷李活國際電影節》，成功奪得「最佳男配角」。2017年，他又憑《破冰》奪得《加拿大金楓葉國際電影節》網路電影組別「最佳男主角」。可是近年他不幸患上直腸癌第三期，曾停工醫病，早已耗盡積蓄，除了要向靠家人借6位數應急，短期內還要籌30萬手術費，不過彭皓鋒仍樂觀面對，積極復工。

近日他接受《藝進同學會》杜大偉訪問，指為TVB效力期間，因為非「自己人」，久久才有一套劇出街，「我出街嘅熱度低咗，唔可以Keep住。」但仍感謝所有TVB監製對他的欣賞。

彭皓鋒是家庭經濟支柱，為醫病曾停工一年，醫療費耗盡積蓄。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒轉用幹細胞治療抗癌，對比上年1月，腫瘤縮細了一半，由8.8cm縮至4.8cm。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒坦言兩套劇隔太耐難保持熱度 多謝TVB所有監製

彭皓鋒被問到是否有灰心想放棄的迷失期，他透露臨要離開TVB的那段時間「用我哋啲角色嘅機會都少咗好多。」但還算是有很多機會，又幸而最後拍的《大太監》角色很出位，彭皓鋒坦言：「有啲監製對我好好，知道我走啦，畀咗個角色我。」彭皓鋒感謝所有TVB監製，但他坦言因非自己人，劇與劇之間相隔太耐，無法保住人氣，他說：「TVB所有監製我都應該多謝，因為我冇側重哪一邊嘅監製，基本上都係監製認可我嘅戲先搵我。其實TVB所有監製都用過我、畀過一啲較重戲嘅角色畀我。但我奈何唔係自己人，變咗有時拍完呢一套，可能隔咗好耐先拍第二套，咁我出街嘅熱度咪低咗囉、唔可以Keep住。」

彭皓鋒1月出席黑妹生日會。（李天翔ＩＧ）

梅小青劉家豪堅持起用彭皓鋒 爆有演員畀錢買角色

杜大偉亦同意指，以前TVB產量多，有時一套劇擺一、兩年才出街，「明明有一套火咗，但攤到你凍晒，都未有第二套出去拍，咁就維持唔到熱度。」彭皓鋒點頭附和。彭皓鋒2013年轉戰內地，亦靠離巢監製找他拍劇。彭皓鋒感謝金牌監製梅小青劉家豪給他機會拍《衛子夫》，他指家豪哥曾向他透露「有啲演員直情畀錢買佢啲角色」，但因家豪哥認為該演員擔不起角色，堅持起用彭皓鋒，好在劇集出街後角色沒有負評，彭皓鋒說：「起碼唔好令內地人覺得香港演員上嚟呃飯食。」

彭皓鋒很感激劉家豪同梅小青當年搵佢拍劇集《衛子夫》，幫佢打開內地市場。 (微博圖片)

彭皓鋒形容TVB似「玻璃溫室」 內地幾萬人爭一個角色

彭皓鋒又說，在香港拍戲時如同身處「玻璃溫室」，他說：「有人保護、機會又多，都要爭取，但唔係咁大競爭。」返內地拍戲後，他被告知演士兵的無名角色也大有來頭，有些是跳舞冠軍、武術指導冠軍，令彭皓鋒大吃一驚之餘，也發現原來以前很幸福，他說：「以前係TVB嘅生活好似好應份。出咗嚟之後發現，原來一個角色都幾萬人爭、競爭好大。就算無乜對白，或者我以前演啲單元，單元更加搶手，佢哋唔會志在任何嘢，佢哋全付出、零收入都冇問題，純粹求機會，嗰段時間我發現我喺TVB好幸福。」

彭皓鋒（右）在TVB中只做閒角，常飾演反派角色。（網上圖片）

彭皓鋒飲水思源，認為在TVB的經歷非常重要。（網上圖片）

杜大偉爆多演員為「怨夫」「怨婦」 愛指指點點

彭皓鋒續指最怕演員抱怨「等埋位」，他指擺機位、燈光都要時間，「我都唔知怨咩，等一陣都咩問題呢？呢個係團隊工作嚟㗎嘛，我哋顧好自己嗰個部分咪搞掂囉！」彭皓鋒與杜大偉又爆料指這行很多「怨夫」、「怨婦」，有些演員「冇佢戲分嗰時冷言冷語：『阿邊個做得咁差！』輪到自己嗰時『NG Sorry啊，再嚟過！』」。

彭皓鋒感謝所有TVB監製都用過他。（《藝進同學會》小紅書）