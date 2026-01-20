TVB失戀小生被認錯做鄧兆尊　幽默回應：佢有幾位太太，靚仔好多

《渣打馬拉松2026》前日（18日）圓滿結束，每年的焦點必現落在「跑步Icon」周潤發（發哥）手上，除了他率領鮑起靜、鄭則仕、劉江等老友記出戰外，還有不少後生一輩的藝人，如陳家樂、連詩雅、黃翠如、蕭正楠這兩夫婦，以及早前傳出分手的緋聞情侶阮浩棕和何沛珈亦有同場現身，其中阮浩棕與何沛珈合照時被指企到離行離列。不過更離奇的是，在一張周潤發的合照中，阮浩棕竟被網民誤認為鄧兆尊。

發哥身後阮浩棕被當作「鄧兆尊」 親回：希望有鄧生財力

事緣何沛珈在IG貼出多張渣馬花絮照，包括與發哥的大合照，有不知是眼花還是刻意「玩嘢」的網民，竟在Threads開post驚呼：「啱啱睇到發哥後面原來有鄧兆尊。」但鄧兆尊並冇跑渣馬，相中人其實是阮浩棕，他發揮高EQ本色，現身該留言下回覆：「係咪講緊我？」隨即引來大批網民起哄。有網民稱：「你將來就鄧生咁嘅樣」，阮浩棕則幽默回應：「我希望有鄧生嘅財力。」、「幻想下（有15億身家）都開心到笑醒」、「如果我有15億我會收埋自己 隱姓埋名大家唔會見到我」

阮浩棕指「生理上佢係生得我出」 自薦拍《鄧兆尊傳》

另一網民說：「咁靚仔俾人當咗係鄧兆尊」阮浩棕則謂：「唔好咁講，要我到前輩嘅年紀先可以對比嘅。」當被指是否笑鄧兆尊老，他則笑言：「完全冇咁嘅意思，事實上前輩比我大22-23歲，生理上係生得我出架🤔」他更自薦將來拍《鄧兆尊傳》可以找他來主演，表示終於搵到戲路。鄧兆尊出名有幾個女朋友，一講到這裡，阮浩棕即笠高帽：「能夠有幾位太太，當然佢靚仔好多啦」

