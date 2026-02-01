陳展鵬專訪｜親筆信向珍姐自薦返TVB　曾被嫌亞視味濃：恐怖到死

現年49歲的「煎Pan」陳展鵬，近年給人煥然一新的感覺。相比起昔日又酷又嚴肅，總帶著一份距離感，成家立室後的他，變得健談又玩得，甚至大方懂得自嘲。最近，陳展鵬接受了《香港01》專訪，除了大談近年的心態轉變外，還同大家分享了入行至今32年來的高低起跌。從報讀無綫藝員進修訓練班開始，經歷過歌手夢碎、一鋪清袋，甚至曾在低潮期做過地盤工人維生；及後輾轉去到亞視重新開始，後期又遇上電視台內部混亂，但陳展鵬依然無放棄，最終自薦重返無綫，一步一步努力完成視帝「大滿貫」，並娶埋老婆做老竇，收穫美滿家庭。現在，就讓我們聽聽陳展鵬「由零說起」他的故事。



陳展鵬日前接受《香港01》的「由零說起」專訪，跟大家分享了他的成長及演藝故事。（葉志明 攝）

陳展鵬在2016年憑《城寨英雄》贏得TVB「最佳男主角」，完成視帝「大滿貫」。（資料圖片）

爸爸是消防隊目 童年管教嚴格

陳展鵬形象硬朗，這跟他的成長背景離不開關係。爸爸是消防隊目，陳展鵬小時候住在消防宿舍，記憶裡充滿了消防車的警報聲與嚴格的紀律。「從小到大24小時都聽到消防車警報聲，也會在消防局玩。爸爸他們很講究Teamwork，每逢節日，大家都會聚在一起燒烤慶祝。」此外，消防員需定期體能測試，陳展鵬也會跟隨父親做體能訓練，「那時好像要跑一個很大的圈，起碼都要跑10公里以上，每年都要跑。你過不了，就要再練過。」

陳展鵬的童年在消防宿舍度過。（葉志明 攝）

談及父親的管教，陳展鵬坦言非常嚴格，「男生嘛，很嚴格。嚴格得會打，那個年代是會打。尤其是禮貌、尊重、責任感與誠信，爸爸很注重這些。」除了體罰，陳展鵬指父親更著重練他的膽量，「那個年代電視都有很多鬼故，小時候很害怕，但爸爸經常要我晚上，黑漆漆地上去收衣服，幾歲已經是這樣。」

陳展鵬小時候由對住家裡牆壁打乒乓球解悶，打到入港隊。他謙稱自己是好運，不是好波。（節目截圖）

雖然父親是消防員，但陳展鵬從未想過繼承父業，「我真的沒有想過，當然消防員是很偉大的，但我覺得紀律部隊太規範，我希望可以見識多一些的世界。」期間，陳展鵬曾因一個人悶著在家，原本對着牆壁打乒乓球解悶，後來卻對這項活動產生興趣，甚至由校隊打到港隊，經常出外比賽，「很記得參加印度英聯邦運動會，那裡的廁所是噴水洗屁股的。」陳展鵬直言當年經常輸的，但從中磨練到他不怕輸的堅毅，他謙稱當年能打入港隊，是「好運」多過「好波」。

放棄演藝學院取錄 入讀無綫藝訓班原因

中五畢業後，陳展鵬選擇放下球拍，抱著「試一試」的心態，報考了工業學院、演藝學院以及無綫藝員訓練班。 結果，他同時被演藝學院和TVB錄取，而因為一個原因，他最後選擇了TVB，「因為TVB有人工，演藝學院要給錢。」陳展鵬回憶道，「我不知道演藝學院要給錢，還要給這麼貴，很難回去跟家人交代。我記得好像是要一萬多（一年）。」相反，當他接到TVB的錄取電話時，對方的回答讓他喜出望外。「我說讀這個課程要不要給錢你們的，他說當然不用了，我們有錢給你，進來當工作，就這樣。」那份薪水是3888元，加上他打乒乓球的獎學金，在那個年代，對於一個年輕人來說已是不錯的收入。

陳展鵬當年選擇了入讀「第7期藝員進修訓練班」而投身演藝圈。（葉志明 攝）

爸爸反對入娛樂圈 簽約附「特別條款」

但演藝路未開始，陳展鵬已遇到「阻力」，爸爸極力反對他入娛樂圈，建議他去考消防員，做一份踏實的工作，「媽咪無所謂，但爸爸有一段時間是堅決不給的，因為他都知道我的性格，很容易干擾或者怎樣，都是貪玩又大膽。」 陳展鵬曾一度想過放棄，甚至跟TVB藝員科說不去報到了。但TVB工作人員跟他說機會難得，勸說他再跟父親商量。

陳爸爸（右一）最後被說服讓兒子入讀訓練班，陳展鵬也從此踏上星途。（受訪者提供）

由於當時陳展鵬未成年，合約需要父母簽名。陳爸最後也被說服，但卻在合約上附帶了「特別條款」，「好像是如果我晚歸，他找我找不到，我又沒有打電話回來，不知去了哪裡，他就可以中斷合約，當時TVB又答應。」陳展鵬直言可能職業關係，爸爸對時間觀念很重視，「你說好九點回來吃飯，但你九時十五分才回來，很大件事，立刻就會被父親責罰。最嚴重我記得有一次被他打到，叫他不要打了，我跳樓死算了。」

從「白紙」開始 自揭面懵經歷：好傷心

陳展鵬直言從小都沒有「明星夢」，甚至連電影都很少看，所以進入訓練班時可以說是一張「白紙」，對戲劇一竅不通。「我小時候是打乒乓球，連電影也沒有看，我最多是買錄音帶。但這一行特別的是，無論你多高學歷也好，進入這行是要重新再來過。那時我們的老師有羅冠蘭和鄧樹榮，他們很用心教我們。」

在訓練班的經歷，令陳展鵬明白，機會可以瞬間來，也可以瞬間走，作為演員，應該時刻準備好。（葉志明 攝）

陳展鵬自言幸運，遇到的人很好，沒試過捱罵，但始終不懂，所以曾被抱怨，「都聽過一些怨言，我記得有一次，當時還是訓練班，要我拍攝在鏡頭底下踢一腳，連腳連樣子。」當時武術指導看他身手不錯，給了他一個機會。但他問了一句：「我可不可以試一下？」結果機會瞬間失去了，「武指話OK，試一下，你去那邊試，下一個過來。」這次經歷讓陳展鵬明白，機會來到時，必須已經準備好，沒有「試一下」這回事，「很傷心，是很面懵，懵了一整天。」

陳展鵬在《笑看風雲》飾演鄭伊健的朋友。（《笑看風雲》劇集截圖）

陳展鵬和劉愷威是訓練班同學仔。（《真情》劇集截圖）

訓練班畢業後，陳展鵬和其他「紅褲子」一樣，由「跑龍套」生涯開始，捱了兩年，從路人甲乙丙丁，做到有名字的角色，在《水餃皇后》中飾演陳松伶的弟弟，開始被監製看見。

陳展鵬訓練班畢業後不乏機會。（《O記實錄》劇集截圖）

陳展鵬在《水餃皇后》中飾演陳松伶的弟弟，開始被監製看見。（《水餃皇后》劇集截圖）

獲賞識加入寶麗金 與無綫解約：真係太天真

正當演藝事業看似有不錯發展時，命運卻給陳展鵬開了一個玩笑。在一次朋友聚會唱卡拉OK時，他被樂隊Blue Jeans的結他手蘇德華相中。 蘇德華覺得他有潛質，便引薦他給寶麗金唱片公司，「錄完之後又給了寶麗金，寶麗金又OK。這樣就沒問題啦，對不對？做歌手，馬上覺得很厲害。」當時的陳展鵬實在「太年輕」，以為自己不是TVB的經理人合約藝員，便可以兩邊兼顧，這樣的想法原來真的太天真。

陳展鵬當年獲蘇德華覺得有潛質，引薦他給寶麗金唱片公司。（受訪者提供）

TVB方面當然不允許，叫他不要相信外面的花言巧語。「小朋友，不要太天真，踏實一點在公司做，每個人都說外面有人請。」但寶麗金那邊卻非常有誠意，甚至在陳展鵬告訴對方TVB不信時，直接給了他一份合約拿回去給公司看。而那時，TVB亦開出了經理人合約挽留他，「這是夢寐以求的機會，因為那時公司簽經理人合約的，基本上都紅的，像古天樂、羅嘉良和張智霖等，他們都是很厲害。」

陳展鵬當年面對人生交叉點，最終選擇與無綫解約，簽約寶麗金做歌手。（葉志明 攝）

面對人生的交叉點，陳展鵬內心掙扎，甚至問過TVB高層可否簽約唱片公司，但盡量配合公司工作，答案當然是「不行」。最終，在前TVB高層陳冠明的建議下，他選擇了外闖，「陳冠明真的很好，他說見我，那邊（唱片公司）都真的給你機會，我都跟那邊談過了。你先解約，但如果你不行了，隨時歡迎回來TVB。」

陳展鵬直言加入寶麗金後，真正認清自己的不足之處。（葉志明攝）

陳展鵬滿懷希望加入了寶麗金。那是寶麗金的盛世，旗下有陳曉東、陳慧琳，他更有幸與張學友同一間公司，心想：「一定行」。 就在他錄了幾首歌，準備推出唱片時，他在錄音室遇到了兩個人，徹底擊碎了他的自信，「有次我見到黎生（黎明），他很帥地拿著結他在彈，我心想黎明會彈結他的嗎？然後另一次見到恭碩良打鼓，那支鼓棍好像會飛的一樣；我說這些人為甚麼這麼厲害，糟糕了。」

陳展鵬憶述，當時同期出道的還有謝霆鋒、陳奕迅等「勁人」，而他錄音時還在摸索自己的唱歌方法，巨大的壓力讓他膽怯了。「沒得追的，沒得追的，我真真正正認識自己是甚麼，真的不適合做歌手。」

陳展鵬加入寶麗金後推出歌曲：《迷你》、《天性如此》和《快快》。（《天性如此》MV截圖）

《天性如此》更找來徐子淇擔任MV女主角。（《天性如此》MV截圖）

歌手夢碎 一鋪清袋

不久，寶麗金被收購，陳展鵬的歌手夢也宣布「到此為止」。那一年多，陳展鵬為了置裝出騷，花光了所有積蓄，「我將我存下來的錢，基本上全都放在唱片公司，買衣服等等所有的，每個季度都兩、三萬買衣服。」最後，陳展鵬不但一鋪清袋，銀行戶口也清零了。

「原來我是這麼沒本事的，原來所有東西都是公司幫我，無論是TVB還是寶麗金，是完全不關我自己的事。」事業跌落谷底，陳展鵬人也垮了。他開始流連酒吧，每晚花五六十元坐一整晚，像電影裡的閒角一樣，沒有靈魂，不知道自己在做什麼，頹到爆。

雖然歌手經歷令陳展鵬一鋪清袋，但他沒後悔當初自己的決定。（葉志明 攝）

瞞父母做地盤維持生計：好驚俾人認出

雖然當日離開無綫時，高層曾說隨時歡迎他回巢，但陳展鵬過不了自己那一關，不想扮作沒事回去，後來轉戰影壇又遇上盜版潮，為了生活，陳展鵬放下了身段。他一邊教乒乓球，一邊瞞住父母去地盤做工，「有些朋友是做判頭的，我就跟著些師傅，遞送工具。日薪都有三百元，在當時來說僅夠糊口。」

相比起體力，讓陳展鵬更難熬的是惡劣的環境和心理的關口，「最辛苦是裡面很多蚊子，又髒又臭又濕。還有我很怕被人知道，但其實是沒甚麼人知道。當時我連車也賣掉，要改搭地鐵巴士，總擔心自己被認出來，但其實完全是沒有，永遠都是自己，所有事情要過的都是過自己。」

陳展鵬為生計曾去地盤工作，當時最讓他難熬的是惡劣的環境和心理的關口。（葉志明 攝）

陳展鵬在地盤工作了半年，後來因一次「踩釘」意外而結束，「我都忘記了哪隻腳，踩完釘又不知道，以為那對鞋子很厚，原來不是，踩完釘痛了，又不去打破傷風針，真的很傻仔。」 幸好傷口沒有嚴重發炎，但這次受傷讓他有時間停下來思考前路。回望這段經歷，陳展鵬認為這是他人生中重要的磨練，奠定了他日後的處世態度，「別人常說，有時候看到的當看不到，聽到的就不要聽得那麼清楚，在我二十多歲的時候，就開始要過自己的關卡。」

陳展鵬把人生每一個經歷都視為磨練。（葉志明 攝）

入亞視由零開始：我要學嘢

2000年，陳展鵬經理人介紹加入了亞洲電視（ATV）。當時他也曾考慮回TVB，但前輩的一番話點醒了他：「那個魚塘無魚就蝦為大，你先想想進去想做甚麼。」他意識到自己雖然出過唱片、拍過戲，但其實十分「虛」，所以需要學習。進入亞視，陳展鵬由零開始，放下曾經歌手和前TVB藝員的身分，和新人在亞視訓練班一起學習。「其實沒有人認識你，你跟別人說我以前出過唱片，別人不會理的，你都沒有代表作。」

陳展鵬加入亞視後由零開始，和新人在亞視訓練班一起學習。（《從香港出發》節目截圖）

陳展鵬在亞視期間主持不少旅遊節目。（《台灣溫泉之旅》節目截圖）

在亞視的七年，陳展鵬配音、主持、拍劇、唱歌、跳踢踏舞，甚麼都做。他甚至「露股」拍攝旅遊節目。「那些日本溫泉是要全裸的，我覺得拿著毛巾，事情很不漂亮，也不是想要的體驗。」陳展鵬直言視每一次演出都是學習機會，「我要學東西，我不是要表現，還有那個地方，大家都說，都沒有收視，不會輸，何須有壓力。」

更試過大膽露股演出。（《台灣溫泉之旅》節目截圖）

陳展鵬在亞視也演出過不少劇集。（《暴風型警》劇集截圖）

難忘亞視人情味：好似一家人

外間常說亞視有人情味，陳展鵬深有同感。他提到鮑起靜（鮑姐）、陳煒等前輩對他的照顧，「我們做得不好，他們會提點，好像一家人一樣，他們不會讓周邊的人，去欺負自己人。」 這種氛圍讓他即使在弱勢平台，也找到歸屬感。

陳展鵬和陳煒由亞視合作到無綫。（《我和殭屍有個約會III之永恆國度》劇集截圖）

陳展鵬直言在亞視，大家感覺像一家人。（《笨小孩》劇集截圖）

獲陳秀雯親自教導 演技「開竅」

真正讓陳展鵬演技開竅的，是與陳秀雯、馬景濤合作的《愛在有情天》。劇中他飾演一個大反派，拍攝期間得到了陳秀雯的親自指導，「她知道我有戲的，但她也知道我是沒有章法。」陳秀雯教他如何「做功課」，用一本簿畫出角色的情緒曲線（Curve）。「你第一集出場沒甚麼戲的，你一套戲裡面，你最悲傷的位置在哪裡，你要記下，你最高漲，我最瘋狂在哪裡。」 這些技巧，加上每晚狂看三套戲「惡補」，讓陳展鵬開始掌握了演戲的竅門。

陳展鵬在拍攝《愛在有情天》時，獲陳秀雯親自教戲。（《愛在有情天》劇集截圖）

陳展鵬在劇中飾演「大反派」，這套劇也讓他演技「開竅」。（《愛在有情天》劇集截圖）

寫信給珍姐自薦返TVB

後來亞視內部混亂，管理層開始甚麼都講錢計到盡 ，甚至要求藝人轉做月薪制職員，陳展鵬為事業更上一層樓，決定自薦重返娘家。他直言當時身邊的朋友和同事都勸他離開，去更大的舞台發展。「是全亞視認識我的朋友，都叫我走。」為了回TVB，陳展鵬親筆寫信給當時的高層曾勵珍（珍姐），並透過律師乾爹引薦。見了幾次面，等待了一年多，依然沒有確切消息。直到第二、三次，他鼓起勇氣直接對珍姐說：「我想來TVB。」珍姐反問他：「你想怎樣才會過來？」陳展鵬誠懇回答：「我說機會是比一切重要，錢是買不到機會。」

陳展鵬當年曾親自寫信給珍姐自薦返TVB。（葉志明 攝）

回娘家減薪三分二 感激黑妹姐帶挈登台

當時陳展鵬在亞視的月薪已達五、六萬，最初回TVB只能拿基本工資，大約一萬四千元，薪水少了三分之二。28歲的陳展鵬給自己定下了三年期限，那是他最後的舞台，如果不行的，他就會轉行。為了這三年的賭注，陳展鵬賣掉了與朋友合資買的樓，套現來維持生活。「銀根很重要，跟朋友說我退回那一半，用來守這三年。」

陳展鵬感激當年黑妹姐（李麗霞）帶挈登台揾銀。（受訪者提供）

此外，那時收入不高的陳展鵬，還主動找黑妹姐（李麗霞）帶他去登台唱歌。「黑妹姐，你是不是有登台？其實我可以的，其實我有唱歌。我記得第一次登台在青衣，唱三首歌有一萬二千元，黑妹姐分文佣金不取，全數給了我。」這讓他感激至今。

被嘲有「亞視味」 升呢男一吐氣揚眉

重返TVB初期，陳展鵬除了面對收入外，由於身分問題，更被標籤有「亞視味」，他回憶道：「那時候聽過有人說一看見他就有很多亞視味，這個人怎麼可以？不戴眼鏡，恐怖到死，做變態佬。而且有段時間我經常演反派，連我媽都問我：『阿仔你甚麼時候才可以演回好人？』」問到有無試過因「亞視味」遭監製嫌棄？ 陳展鵬直言沒有，「亞視味」只是觀眾的觀感，TVB所有的監製，以及阿哥阿姐對他很好，令他意想不到，「當初都以為糟了，我在亞視又說力捧，都是做主角，過到去那麼多阿哥阿姐，他們全部有光環那樣。不是的，原來他們真的很好。」

陳展鵬直言加入TVB初期，經常被標籤有「亞視味」。（《情越雙白線》劇集截圖）

陳展鵬在無綫初期經常被安排演反派角色。（《談情說案》劇集截圖）

陳展鵬感激鄭嘉穎與監製王心慰（Amy姐）。他形容鄭嘉穎雖然外表嚴肅，其實非常照顧後輩：「你覺得他經常板著臉，但他完全不是。他是『行了，在心中』，他說話不多餘，你是真的工作，他會給你很多機會。」而監製王心慰更是他的伯樂，由《烈火雄心3》開始給予機會，在《真相》更讓他首次當上男一。陳展鵬回想當時拿到劇本，看到自己飾演的大律師「劉思傑」是男主角，而且處於人物關係表的中間，他激動不已。「通常主角是在表的中間，我又在中間，而且還跟楊茜堯合作，那時她很紅。」回家後，他第一時間告訴媽媽：「阿媽我終於演一個好人。」

陳展鵬說鄭嘉穎雖然外表嚴肅，其實非常照顧後輩。（《烈火雄心3》劇集截圖）

陳展鵬在《真相》首次擔任主角。（《真相》劇集截圖）

陳展鵬感激王心慰（中）給予他在TVB當男主角的機會。（受訪者提供）

擁抱昔日「經典」 親回網民留言：我係好玩得

近年，網民經常翻出陳展鵬的舊照取笑，如魚網衫造型、昔日亞視月曆照、360度打鼓、翻唱《Monica》及台慶派心心等，並戲稱這是「亞視味」。對此，陳展鵬不僅不介意，還會親自回覆網民，展現出極高的情商，「我們沒有甚麼資源，全部我自己回覆。（為何近年突然活躍社交平台？）因為這個平台可以，以前你很難在官網或官方的地方去做這些事，而且以前可能會是一些雜誌的平台，大家看完雜誌覺得是那樣就那樣，但我們現在的社交平台是直接對著的，那個是對方的看法，和對方發表的評論，不是人云亦云，我覺得這樣OK。」

陳展鵬這張昔日亞視月曆照，可謂老是常出現。（網上圖片）

其實360度一點都不簡單。（《萬千星輝賀台慶 2017》節目截圖)

陳展鵬直言「我係好玩得」，只要不要傷及身邊人就可以，問到可記得當年拍月曆為何要擺這個Pose，他稱當時其實有很多Pose，但不知為何最後選了這個，而當時又不能話事。不過陳展鵬認為如果十幾年前的東西還能引人發笑，也是一種價值，「我覺得每一樣東西，都有它的經典，大家說我是永恆的亞視，還是亞視永恆，雖然亞視已經沒有很久，但它都是屬於香港的一個文化，如果大家看到我能聯想到亞視，我覺得也挺好。」

陳展鵬其實是一個好玩得的人。（《萬千星輝賀台慶2024》節目截圖)

陳展鵬說哥哥張國榮是他的偶像。（影片截圖）

無亞視無陳展鵬

對於亞視那段經歷，外界可能覺得是「黑歷史」，但陳展鵬卻充滿感激，問到亞視在他內心的感覺？他表示：「友共情。因為他在我最迷失的時候去學習，因為有一班朋友，一直去照顧著。」他坦言，如果沒有亞視那七年的磨練，就沒有現在的陳展鵬。

陳展鵬表示亞視在他心目中是「友共情」。（葉志明 攝）

