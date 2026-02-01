陳展鵬專訪｜對太太非一見鍾情　心痛對方飽受輿論：呢七年好艱辛

視帝陳展鵬於2016年憑《城寨英雄》完成視帝「大滿貫」。大家見他現時有事業、有家庭好像很風光，但從無綫藝員訓練班，走到成為「最佳男主角」，一路可謂歷盡辛酸。陳展鵬早前接受《香港01》「由零說起」專訪時，除了分享了他這些年經歷高低起跌的奮鬥故事外，背後更藏著一份對母親的深厚孝心。而最令人驚喜的是，近年陳展鵬給人一種煥然一新的感覺，究竟是甚麼讓他由昔日「Cool Man」，轉變成如今「Nice Man」？且聽他本人親自剖白。



陳展鵬除了好戲外，更是一位好兒子、好老公和好爸爸。（葉志明 攝）

回巢TVB初期收入少 媽咪打兩份工接濟

陳展鵬的演藝之路絕非一帆風順，家人的支持絕對是最強的後盾，當年他回巢TVB重新開始，初期收入不高，媽咪不惜身兼兩職接濟他，支持他繼續追夢。陳展鵬說：「那時我跟媽咪說守三年，這三年如果不行，我的工作一定會跟錢掛鉤，不會再不跟錢掛鉤。（媽咪做哪兩份工作？）她有車衣，因為她做得很資深。雖然車衣不會賺很多錢，但她情感很重，很喜歡一班朋友。有時她會去超級市場做推廣員，叫人試食那些。」這份付出，陳展鵬全都看在眼裡。

陳展鵬沒有令媽咪失望，在2016年憑《城寨英雄》贏得TVB「最佳男主角」。（資料圖片）

陳展鵬攞獎時，感謝媽咪多年的照顧，場面感人。（節目截圖）

母患免疫系統失衡 「停產」陪伴：驚永遠見唔到佢

陳展鵬也沒有令媽咪失望，2016年憑《城寨英雄》贏得TVB「最佳男主角」，他奪獎後台上激動答謝媽咪，「我多謝我媽咪，在我捱得最辛苦的時候，照顧了我的健康，因為有健康我才可以把握到每一個機會。」場面令人感動。可惜就在他事業攀上高峰之際，2018年媽咪突然病倒，患上免疫系統失衡，情況嚴重。

陳展鵬媽咪2018年時，突然病倒，一度情況嚴重。（受訪者提供）

陳展鵬回想當日媽咪病發時腦抽筋的情況，仍心有餘悸。（葉志明 攝）

回想起當時的情況，陳展鵬仍心有餘悸，「最壞情況已經是腦抽筋，突然間抽筋，接著沒辦法，幾天要打鎮定劑，令她昏迷才停下來，很嚴重。」這次發病並非毫無先兆，陳展鵬透露，在發病之前，母親已經出現了很大問題，「不能走路，口齒不清，很多問題，連基本的東西都記不住。」

媽咪病重期間，陳展鵬不惜放下工作陪伴。（受訪者提供）

當時，陳展鵬剛拿完視帝不久，但為了照顧和陪伴媽咪，他不惜放下工作，「那時我跟公司說我要陪媽咪，基本上停了所有工作。（前TVB高層）杜之克和余詠珊都找過我，杜生見過我兩次，他說這些機會很難得，余詠珊也想我幫她拍一些劇集，但我說我沒心機，不是我不想拍，我的心不在，因為我沒想過家人會病得那麼嚴重。所以那兩年，我基本上停了所有工作。」陳展鵬坦言當時的恐懼：「我覺得我媽媽這次的病，如果我不在她身邊，可能我永遠都見不到她，因那時找不到原因，這才是令我感到最害怕的。」

陳展鵬說雖然停產那兩年浪費了很多機會，但他覺得值得，作為兒子，應該要做返做兒子的責任。（葉志明 攝）

那兩年的「停產」，對一個處於高峰期的藝人來說，代價是巨大的。陳展鵬也直言那段時間，浪費了很多機會，但他覺得是值得的，「我覺得要做返做兒子的責任。」在媽咪患病期間，陳展鵬感到愧疚的，是自己過去因為忙於工作而忽略了媽咪。他回憶道，那幾年非常忙碌，每次凌晨三、四點收工回家，媽咪都會起床為他熱湯，「每次凌晨回去，她都會起床，有湯煲了給你喝。」即使媽咪身體不適，他又因為工作或要出埠而無法陪伴，「我知道她不舒服，但又陪不到她。」

對陳展鵬而言，沒有東西比家人重要。（受訪者提供）

看著媽咪日漸佝僂的背影，陳展鵬充滿自責，「有時看到她的背影，穿著外套很冷，走回房間時，我都覺得很不開心。我很記得媽咪發病前講過一句說話，我說最近不用開工，可以陪你去看醫生，然後我拖著她回房間睡覺，當時她說話也不太清晰，但突然說：『小時候就我拖著你去看醫生，現在就你拖著我去看醫生。』我馬上起雞皮疙瘩，當場淚崩。我說：『阿媽你不要這樣說，應該是這樣的。』」

陳媽媽如今情況已經穩定下來。（受訪者提供）

走過七年之癢 感激太太付出：佢係無價

2018年，除了是陳媽媽病重的一年，也是陳展鵬人生中另一個重要轉變，就是與太太單文柔結婚，成為人夫。談到當年在港姐決賽上對太太「一見鍾情」，陳展鵬笑言：「又未去到一見鍾情，是有份好感，那種感覺很奇怪，你看到她，覺得很想支持她，那種感覺，很有趣吧。而且她那時又不是玲瓏浮凸，都是有點肉肉地，總之覺得很想保護她，其實就是這樣。」

陳展鵬和單文柔結婚之今非常恩愛。（IG@rucochan）

然而，這段戀情從一開始就備受輿論壓力。單文柔作為娛樂圈新人，短時間內面對身份多種變化，陳展鵬全看在眼內，他感謝太太的付出，「其實這7年對她來說是很艱辛，因為她真的是一張白紙，同我一起後，很多人去輿論那件事，她要承受那個壓力，如果她自己不清晰，自己心不定的話，會受很多東西影響，這個是第一；第二，她突然間要面對很多不認識她的人；第三，她跟我結了婚；第四就是做媽媽。這個身分的轉變，跟你做女時是差天共地，要面對這個轉變真的不易，女性真的不容易。」當問及會給太太多少分時，陳展鵬毫不猶豫地給出了最高的評價：「沒有這個分，無價。」 簡單兩個字，勝過千言萬語的甜言蜜語。

陳展鵬感激太太的付出。（葉志明 攝）

被妻女融化 呷醋小豬比有「男朋友」

以往給人嚴肅、寡言印象的陳展鵬，近年變得風趣健談，甚至成為「女兒奴」。他承認這一切改變大部份都是因為妻女。「這個是有一個很重要的部份，大部份都是因為她們而起。」他解釋，以前不愛說話是因為怕說錯話，尤其是不關自己工作的事，他寧願選擇沈默，「我不擅長語言藝術，我又怕說錯話。但現在這幾年多好，話題圍繞著女兒和老婆，說我自己的話，我不會得罪我自己，就算得罪我自己都無所謂。」

以往給人嚴肅、寡言印象的陳展鵬，近年變得風趣健談，他承認這一切改變大部份都是因為妻女。（IG@rucochan）

談及女兒，陳展鵬的臉上總是掛著慈父的笑容。隨著女兒漸長，開始上小學接觸外面的世界，陳展鵬也迎來了所有父親都要面對的「煩惱」，他笑著分享了一段父女間的趣事，「女兒現在有一本「秘密簿」，裡面寫滿了秘密，她說我現在有女朋友，但也多了一個男朋友。」聽到這句話，陳展鵬即問女兒：「這個男朋友是爸爸嗎？」結果女兒回答：「她說不是，你不是那個類別。」這句說話讓陳展鵬大受打擊，他隨即開始對女兒進行「小洗腦」，「我跟她說，你知道男朋友是甚麼意思嗎？是男同學，比男朋友好。然後我再和她說，你知不知道，其實最疼你的是誰？是真的親你那個，是誰？就是爸爸。」

一家三口美滿幸福。（IG@rucochan）

陳展鵬笑言現在已經開始向女兒「小洗腦」，最錫她的人永遠是爸爸。（葉志明 攝）

