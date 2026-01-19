《東張西望》以22.9點穩踞收視榜首　三線劇線全部上升

無綫公布上周（12日至18日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.9點（147萬觀眾），比上周最高收視22.5點（145萬觀眾）升0.4點，繼續踞收視榜首位。

《東張西望》跨平台直播收視最高22.9點（147萬觀眾）。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20點（129萬觀眾），比上周最高收視19.1點（123萬觀眾），升0.9點；《守誠者》結局篇最高收視20.2點（130萬觀眾），比上周最高收視18.8點（121萬觀眾），升1.4點；外購劇《宿敵契約》最高收視14.4點（93萬觀眾），比上周最高收視14.1點（91萬觀眾），升0.3點。上周三線劇集收視全面上升。

《守誠者》結局篇。（《守誠者》劇照）

周六晚2026年首個籌款節目《慈善星輝仁濟夜》最高收視16.7點（108萬觀眾），比上周同期節目《女神玩轉嘉年華》最高收視16.4點（105萬觀眾），上升0.3點。

《慈善星輝仁濟夜》最高收視16.7點（108萬觀眾）。（《慈善星輝仁濟夜》截圖）

周日晚車婉婉及新加入的鄭衍峰擔任主持《中年好聲音4》最高收視19.1點（123萬觀眾），比上周最高收視19點（123萬觀眾），升0.1點；《無窮之路V—智行無疆》最高收視13.3點（86萬觀眾），比上周最高收視14.3點（92萬觀眾），下跌了1點。