方力申全家圍住小公主轉　單手抱B拍照拉傷手缺席比賽：抖氣都痛

現年45歲的方力申（Alex）自前年公開認愛圈外女友葉萱（Maple）後，兩人的感情進度可謂快過「飛魚」。去年情人節無預警宣布在美國修成正果，年底更光速升呢做新手爸媽，迎來寶貝女Isla，並揚言要生夠四個。而自從餅印囡囡出世後，小方就徹底淪為「女奴」，社交平台幾乎完全被女兒佔據，前日（18日）自爆為女兒影靚相時意外拉傷手，透露「抖氣都痛」要缺席比賽。

方力申去年情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

一家三口。（IG@alexfongliksun）

方力申基因強大。（IG@alexfongliksun）

舉手影相竟致背脊拉傷

方力申在IG Story分享一張單手抱住BB的相片，另一隻手就舉高用手機拍攝，雖然動作好簡單，但可能因太落力拉得太高結果拉傷，留言加了一個粗俗字：「原本一陣間去游水比賽，點知就咁舉高影阿囡，我個背脊就X咗，使唔使咁渣呀？」他並上載一張背部通紅照片，寫道：「拉親手抖氣都痛」。不過，小方仍感開心「好彩張相都影得幾靚」，發現原來Isla除了正面似爸爸，連8分面都跟爸爸一模一樣，非常可愛。

估唔到呢個單手拍照動作都會拉傷手，但好彩張相影得幾靚，Isla 8分臉一樣好似爸爸。（IG@alexfongliksun）

睇見都痛。（IG@alexfongliksun）

Isla變方家金叵羅 爺爺嫲嫲全天候目不轉睛

作為方家的第一粒孫，Isla出世後自然是萬千寵愛於一身。小方還分享了一段溫馨短片，片中見到方爸爸親自推著BB車，方媽媽緊隨其後，兩位老人家一邊散步，一邊目不轉睛地望著BB車內的孫女，全程「笑咪咪」。小方更自爆會全天候監控囡囡：「唔喺屋企我都成日𥄫住個女。有聲有畫，影相拍片，仲可以開咪講嘢！」還扮BB說話：「阿媽，幫手冚被呀！」令全家人都圍繞著小公主轉。

爺爺嫲嫲見到孫女就開心。（IG@alexfongliksun）

家庭樂。（IG@alexfongliksun）

「Skin to skin」增加親子連繫。（IG@alexfongliksun）

「迷你小方」好得意。（IG@alexfongliksun）