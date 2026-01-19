黃明志持毒案持有搖頭丸被改為持有冰毒　再追加持有「威而鋼」

馬來西亞歌手黃明志去年10月捲入網紅謝侑芯猝逝案，警方當時在他身上發現疑似毒品的藍色藥丸，並驗出身上有4種毒品的陽性反應。但12月時案情發生大逆轉尿檢結果呈現陰性，獲判無罪釋放。而黃明志的持毒案今日（19日）於吉隆坡法院開庭，原先有持有搖頭丸的控罪，檢方修改為持有冰毒審理，對於此兩項控訴，他均不認罪，檢方並加控他非法持有西地那非（威而鋼）。

網紅謝侑芯在飯店猝逝，在場歌手黃明志捲入命案中，而她的遺體直到法醫調查解剖驗屍結束後，11月26日才在當地火化，骨灰由家屬代表帶回台灣。（IG@irisirisss5200）

黃明志尿檢結果呈現陰性，獲判無罪釋放。（網絡圖片）

黃明志不認罪3月5日再開庭並追加控罪

黃明志的持毒案，對於其中一項指控持有5.12克搖頭丸，改控為擁有1.57克冰毒，黃明志在庭上對兩項控罪皆不認罪，案件將定於3月5日再次開庭。黃明志被追加指控持有0.78克俗稱「威而鋼」的西地那非，這藥物被馬來西亞法律列為傳統禁藥，僅在醫生監督下服食，因此違反《1952年毒藥法令》。若罪名成立，最高可判處5年監禁或罰款不超過10萬令吉，或兩者兼施。

黃明志被追加控罪。(ig@namewee)

黃明志輕鬆發文

黃明志在社交平台發文對事件作出回應：「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑。這種新聞還有人相信，重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力。」