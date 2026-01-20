雷頌德想夾Band被Paco嫌「你個樣點搞呀?」　故搵靚仔馮德倫組Dry

雷頌德（Mark Lui）是著名作曲人當然眾所周知，他的作品絕對有份幫黎明、許志安、陳慧琳、楊千嬅等鞏固天王與天后地位，亦在千禧年代捧出衛蘭、側田、方力申、Cookies等新人；不過新一代未必知道，他本人當年也曾是樂壇新人，於1997年與馮德倫組成男子組合Dry，獲得《1997年度十大勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎銅獎」，不過出了三隻碟便解散！

雷頌德、馮德倫組成的Dry，去年在陳慧琳演唱會上合體，唱出經典歌《紀念日》掀回憶殺。（IG@stephenfungible）

雷頌德想做Rockstar慘被Paco嫌唔夠靚仔：你個樣點搞呀？

雖然雷頌德已移民英國，但近日他就與馮德倫視訊合體，暢談當年夾Band點滴，當初二人之所以被公司組隊，原來是因為正東經理人黃柏高（Paco）嫌Mark Lui不夠靚仔。他自爆：「嗰時已經做咗一段時間，即係點呀？寫歌監製嗰方面已經有啲成績，我同Paco講，大佬你幫我圓夢吖，我想做Rockstar，畀我出碟夾band啦！佢跟住畀我個反應就係話『嘩……你個樣呀？你個樣點搞呀？』咁佢唔制喎，佢話唔緊要，我搵啲靚仔返嚟。」他不諱言夾Band的靚仔是少見的，唯有靠朋友搭上搭，有位朋友指自己的朋友識彈結他，Mark Lui還問：「個樣得唔得㗎？」對方話「得」，於是就撮合二人見面，馮德倫此時就說：「你冇理佢彈結他得唔得……」Mark Lui笑言：「唔需要理嗰啲嘢啦，個樣最緊要吖嘛！結他可以練㗎啫，唱歌可以練，個樣生出嚟㗎嘛。」

雷頌德初見馮德倫一見鍾情 馮德倫卻說：根本唔識佢

Mark Lui直言自己見完馮德倫已「一見鍾情」，沒再想過找其他人，之後輪到馮德倫講出自己的版本去補充，他指自己曾在「MTV」的香港分部做剪片實習生，工作內容「悶到抽筋」，故此暑假後便離開了，翌年他去蘭桂坊飲酒，遇上昔日在「MTV」合作的Rita，於是上前打招呼，對方說恰巧有個朋友要找人夾Band，便幫Mark Lui和馮德倫聯絡上。馮德倫笑言：「嗰時其實你已經係一個大監製、作曲家嚟㗎嘛，但係我根本就唔識，我根本都唔喺香港。」Mark回應：「我老婆都話唔知我係邊個，喺外國嗰啲人都唔識我。」

馮德倫打扮太隨意 雷頌德：咁靚仔，希望唔係嚟送貨

馮德倫憶述二人初次在正東唱片見面，當時自己都著得十分隨意，只穿T恤：「我坐喺你Office，應該畀啲guest喺度等，我坐喺度戇居居周圍望，我又唔知你咩樣。有個人着得好Fashion嘅，咁就行過，我望一望，跟住我心諗『會唔會係佢呢？冇理由㗎，監製點解會咁樣嘅？』轉個頭你就褪返出嚟問『你係咪Stephen呀？』跟住就叫我入房。」Mark Lui聽到這裡終於喚醒到塵封記憶：「我記得我話『嘩！掂呀！呢個Paco實肯簽啊！』係咁嘅，我希望嗰個係你，坐喺度嗰個人咁靚仔，希望唔係嚟送貨嘅，因為佢著到咁吖嘛。」

Paco想搵四個靚仔組隊 雷頌德直言太高難度提議組二人組合

馮德倫續問對方何時才覺得自己的結他合格，可以組隊，Mark Lui直言：「我記得你嚟咗我屋企，我住堅尼地城，好細個flat，你上咗嚟傾偈彈結他，我話『呢個人都勁喎，得！掂！』最緊要係個樣呀老老實實，樂隊一定要有個個樣掂㗎嘛，跟住我同Paco講我搵到一個喇喎，但你叫我搵四個，四個都靚仔冇可能喎，二人組合啦！」就是這樣，Dry正式組隊成功，馮德倫指整件事純粹是為了幫雷頌德圓夢，對方向謂：「絕對都圓咗你個夢啦！」但馮德倫不諱言自己從沒想過唱歌，純粹是小時候喜歡彈結他，於是想夾Band，豈料最後被「昆」唱歌，幸好有Mark Lui幫手用後期執靚把聲，總算「見得人」。

