袁嘉敏內地登台封胸觀眾變冷淡　主動握手冇人吼換支棒？

現年41歲的袁嘉敏（Candy）曾參選香港小姐並贏得「最上鏡小姐」，自2015年憑王晶監製的三級片《鴨王》一戰成名後，其出眾身材與大膽作風一直備受熱議。經歷過移居英國短短一年半後，袁嘉敏於去年初正式回流香港。早前她在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》擔任嘉賓，大爆在內地登台的不愉快經歷，曾遭摸敏感部位及被淋不明液體的侮辱，不過她並沒有因此而放棄大陸市場，日前在內地登台，雖然反應較冷淡，主動握手但換來「一碌棍」，但袁嘉敏立即執生化解尷尬。

袁嘉敏經常周遊列國。(ig圖片)

袁嘉敏曾獲最上鏡小姐。(畫面截圖)

袁嘉敏無懼負評落力搵銀！（IG截圖）

人氣不減！（ IG截圖）

登台！（小紅書照片）

桃紅「睡衣」大唱《紅日》 主動握手卻換來發泡膠捧？

日前袁嘉敏的經理人在小紅書上載了一段袁嘉敏在內地酒吧登台的短片，袁嘉敏穿上一件桃紅色的吊帶低胸裙，被網民形容似「睡衣上台」。但她依然好賣力獻唱，全程笑笑口，唱出李克勤的首本名曲《紅日》。當唱到激昂處「別流淚心酸，更不應捨棄」時，袁嘉敏主動走到台邊，微微俯身伸出手，欲與台下觀眾握手。豈料台下反應極為冷淡，現場竟然沒有一位觀眾願意伸手回應，只有一人將一條長長的白色膠棒遞給她，袁嘉敏亦只好直接拿着「握手」，化解尷尬。網民見狀紛紛留言：「台下俾碌嘢佢揸」、「想握手，人哋唔肯遞手」，另外還有人認錯她是「郭可盈」。

有網民覺得似睡衣。（抖音@經紀人）

自動伸手同台下觀眾握手。（抖音@經紀人）

自動伸手同台下觀眾握手，但冇人理。（抖音@經紀人）

最後得一支膠棒。（抖音@經紀人）

袁嘉敏都有禮貌地握手，化解尷尬。（抖音@經紀人）

低帶谷胸裙反應超熱烈

不過，袁嘉敏在另一場穿上一條白色吊帶超低胸短裙，酥胸半露唱《I love you baby》，雖然唱到走音兼甩beat，台上熱情度倍增。有網民從極近距離低視角拍攝，零修圖下袁嘉敏的雙峰依然堅挺，台下觀眾個個爭住要握手。

另一場換上白色低谷裙。（抖音截圖）

台下反應完全唔同。（抖音截圖）

好多人要握手。（抖音截圖）

好多人要握手。（抖音截圖）

好多人要握手。（抖音截圖）

雖然唱到走音兼甩拍子，但好落力。（抖音截圖）

轉戰付費平台月賺6萬生活

曾與「富三代」鍾培生父子糾纏不清的袁嘉敏，回流後居於鴨脷洲一帶的單位，繼續保持優質生活。除了北上登台，她還積極經營Patreon賣相，不再在IG免費發放福利相，照移師至付費平台，尺度更包括性感內衣、日本浴衣甚至「中門大開」的出浴照。根據訂閱量與讚好數保守估計，Candy 每月單靠賣相已能進帳最少6萬港元，加上內地商演的酬勞，總算靠自己撐起生活。

袁嘉敏未曾走樣。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏最近開設Patreon賣性感相。(IG圖片)

賣相平台的預覽，看到袁嘉敏浴袍內裡一絲不掛，震撼不少網民眼球。（IG圖片）

好大膽！（IG截圖）