非常檢控觀｜游嘉欣主動激嘴吳偉豪　嘴角有沙律醬：幫佢清潔乾淨

TVB（無綫）新劇《非常檢控觀》昨日（19/1）首播。這套為非一般律政劇，故事圍繞馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲等人，採用單元式故事進行。吳偉豪和游嘉欣於劇中飾演CP，未開播就因官方預告片中的接吻戲而在網上造成哄動。



吳偉豪和游嘉欣於《非常檢控觀》中飾演CP。（林迅景 攝）

今晚首播飯局上，電視上再度播出其中一幕接吻戲，兩人在眾人慫恿之下再之呈現有關畫面！眾人更順勢為「壽星女」游嘉欣唱生日歌和切蛋糕。游嘉欣表示生日願望是「搵好多錢！」之後才驚覺要說「收視爆燈」之類才對，之後她才改口：「搵好多錢係結果！」收視爆升，大家接多些工作就會「搵好多」。

游嘉欣主動激嘴吳偉豪

吳偉豪和游嘉欣接受《香港01》訪問時，游嘉欣表示拍攝接吻戲有心理關口：「呢個特別有，因為平時親熱戲話嘴就嘴，但係今次係我做主動！」吳偉豪：「今次仲要隔住一層沙律醬。」游嘉欣：「係呀，同埋我目標係想幫佢清潔乾淨。」吳偉豪：「係咪呀？但係我記得錫完之後都係唔乾淨。」事前需要練習？游嘉欣就表示，事先在手背上塗上了沙律醬嘗試如何接吻。

問到會不會尷尬有親熱戲？游嘉欣回答：「我哋做演員要投入角色，我自己唔會尷尬，冇乜其他需要考慮。要考慮嘅係，呢場戲要自己滿意。」男朋友又會不會介意？她又回答：「吓？男朋友呢啲我唔講，感情線唔講啦。」

游嘉欣。（林迅景 攝）

游嘉欣嘴角有⋯⋯蛋糕。（林迅景 攝）