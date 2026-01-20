文念中爆周潤發每日車呢位年過70歲的跑友做運動：基本上風雨不改

前日（18日）是渣打香港馬拉松2026舉行的日子，一如既往，大家都十分期待在跑道上見到周潤發（發哥）的蹤影。今年發哥鮑起靜、鄭則仕、劉江、蕭正楠與黃翠如等一班圈中好友齊齊跑的10km賽事，眾人一起衝線，大家對於鄭則仕的出現都感到意外，但其實有不少藝員都是發哥「跑友」。

《渣打馬拉松2026》昨日舉行，周潤發（發哥）率領跑友76歲鮑起靜、74歲鄭則仕（Kent）、79歲劉江等參與10km賽事，眾人一起衝線。（陳順禎、葉志明攝）

文念中透露鄭則仕如何成為發哥的跑友

現年74歲的鄭則仕一向都以胖胖的身型示人，但近年鄭則仕身形開始消瘦，原來他喜歡上做運動，令不少網民受激勵：「仲有咩藉口唔做運動。」香港美術指導文念中昨日（19日）在社交平台發文透露鄭則仕如何成為發哥的跑友，除了鄭則仕外，連盧海鵬都是發哥的跑友。

周潤發今年與鮑起靜、鄭則仕等好友參加十公里賽，以2小時23秒完成賽事。（資料圖片）

盧海鵬身體並不是那麼健康

文念中文中表示幾年前發哥知道盧海鵬身體並不是那麼健康，為了鼓勵他做運動：「每朝都晨早開車去鵬哥屋企樓下接佢一齊去做運動，然後再帶佢食早餐，之後先車返屋企。除咗打颱風，基本上風雨不改，差唔多一年有多。鵬哥由最初用拐杖行都有啲吃力，到慢慢可以每日唔使拐杖慢走一個鐘。」

周潤發每日陪盧海鵬做運動。（葉志明 攝）

發哥一直都有找以前在TVB工作的人一起做運動

文念中指除了藝人外，發哥其實一直都有找以前在TVB工作的人，包括：PA、助導、同學等，鼓勵他們一起做運動，所以發哥「發記跑步團」日益壯大：「每朝出嚟行吓、跑吓、講吓笑、吹吓水、食吓嘢，開開心心又一日。大家都睇到做運動帶嚟嘅改變，當然仲有發哥嗰份愛心。文念中表示鮑起靜、方平及劉江早就已經是發哥的跑友，而鄭則仕是去年才加入的：「鄭則仕同發哥拜年飲茶，都話想改善身體健康，發哥當然又梗係鼓勵佢跑步。練咗唔夠一年，Kent哥啱啱完成咗渣打馬拉松10K，佢話過終點嗰一刻，自己都唔敢相信。所以，唔好再搵藉口話自己年紀大郁唔到，佢哋全部都過咗70歲。」文念中更大讚鮑起靜的表情可愛，更指有少女感。

文念中更大讚鮑起靜的表情可愛。(ig@manlimchung)