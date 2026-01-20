林欣彤驚魂直播後4個月終上水　稱在機場遭過百巫師圍攻10小時

歌手林欣彤去年9月開深宵直播，當時身處英國的她崩潰聲稱有人想殺死自己，面露驚恐表情。時隔4個月她首度在社交平台發聲，憶述當時情況，其說法引發廣泛關注。她在文中澄清，當時外界流傳她因擔心回不了香港或掛念狗狗而情緒失控的說法並不屬實，更震撼地聲稱自己在機場「遭受過百位巫師攻擊」，單打獨鬥10小時後完全失去正常意識，陷入精神極限的困境。

Mag看來非常驚慌，且聲線抖震氣喘，令人非常擔心！（IG@maglam_）

林欣彤形容自己在機場遭受「過百位巫師攻擊」

林欣彤回憶，當時因航班延誤，她在英國機場度過了一整天。在這段期間，她形容：「我受到了 ( 可能有過百位 ) 巫師的攻擊，自己一個待在機場，困獸鬥一般⋯不停地單打獨鬥至少10小時⋯我沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識。」她坦言雖然過往有過嚴重情緒病，但這次經歷相比過往承受的，是超乎想像的痛苦：「我也聽過很多為神工作的人會受到黑暗勢力攻擊，但沒想過這種程度會發生在自己身上，感謝上帝的奇妙恩典，我沒有變成了失蹤人口。」儘管人沒失蹤，但她說手機卻失蹤了一段時間，導致無法回覆外界訊息，但也正好因此能靜心休養。

林欣彤去年9月深宵直播崩潰求救，引起全網關注。（IG@maglam_）

林欣彤三年前稱自己已經徹底擺脫情緒病，透露自己10年來靠一點弱光生存。（ig@maglam_）

回顧去年9月的直播，畫面中她情緒失控，歇斯底里地指控一名鬍鬚男子說：「得返我哋兩個人知道！呢段片你哋save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，你認住邊個（鬍鬚男）係殺人兇手！」該男子安撫她的對話和身處類似醫院的環境，讓網民猜測事態是否與生理或心理健康有關，有網民看完今次的帖文後，擔心林欣彤尚未完全康復。

影片中Mag的聲音顫抖，明顯處於極度驚慌的狀態，她主要影住一個男人。（IG@maglam_）

事件發生後，林欣彤的經理人曾出面解釋稱，她因擔心颱風影響無法返回香港而情緒激動，被送往當地醫院急症室治理：「佢好擔心媽媽及狗狗，原以為可以盡快颱風前返香港，但最後未能上機，因為情緒激動安排她入醫院急症室。」然而，隨著林欣彤如今再度發表超自然言論，其精神狀態再度成為焦點。不過她就在文中表示會繼續信靠宗教力量：「有朋友說擔心過我會因此離開神，完全相反，我恨不得立刻回到神身邊，我要在耶穌腳邊哭好一陣子，很需要空間和時間restore。」