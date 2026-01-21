Rain鄭智薰帶動女粉絲跳舞不成黑面𨂽地　驚揭此真相親自公開道歉

韓流天王Rain（鄭智薰）上周六（17日）在台北小巨蛋開騷，當晚Rain帶動台下粉絲跳唱，他指着一位拿着手機拍攝的女粉絲，問對方：「你為甚麼不跳？」更掩臉裝作失望。完騷後該女粉絲在Threads發文，自爆是聽障人士。

Rain帶動女粉絲跳舞不成黑面 驚揭為聽障人士

該女粉絲事後在社交網發文，解釋自己因聽覺障礙，聽不懂Rain和翻譯的話，需讀唇或即時字幕輔助。當時她以為Rain叫她跟着唱，「第一次很用力的唱，他不滿意跺腳，又叫我再一次，我看他比UPUP以為是要我聲音要再高一點，我還想說我唱得不夠高，還和他說SORRY！！」事後女粉絲得知Rain叫她跳舞時才恍然大悟，「天哪!!事後覺得我幹嘛不和Rain比手語啦，好鬧喔!!我不想被他誤會我是不聽話的粉絲~」

女粉絲指自己雖然有聽障，但非常熱愛Rain的舞蹈，早於20年前便有去看Rain的演出，當日是她的生日，她很高興能被偶像點名，但希望Rain能看到這篇文章，「希望Rain知道我的狀況，我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格…」並標註Rain的帳號。

Rain寫中文親自向女粉絲道歉

女粉絲貼文獲Rain親自以中文回覆，他說：「你好 !!!! 見到你很高興。首先，真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。真心祝你生日快樂！雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。藉由這次的機會，也讓我覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。真心感謝你來觀看演出，我很感動。雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝。」

Rain叫聽障女粉絲一起跳唱。（Threads影片截圖）

女粉絲不理解Rain的意思，Rain再指示女粉絲跳唱。（Threads影片截圖）

Rain帶動女粉絲一起跳唱。（Threads影片截圖）

掩臉扮難過。（Threads影片截圖）

女粉絲發文公開向Rain解釋自己是聽障人士。（Threads圖片）