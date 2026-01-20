蔡卓妍認愛健身教練男友同居試婚　Elvis收工直奔阿Sa億元香閨

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa），自從與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，感情動向備受全城關注。雖然一度傳出與前度復合，但早前她已親口認戀年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）。日前阿Sa出席活動時一改低調作風，被問到緋聞男友Elvis在其生日大合照中「企正C位」，是否已確認名分？她即甜絲絲霸氣回應：「咁你都可以刪走緋聞兩隻字嘅。」又指：「依家開心咪得囉！」

阿Sa因男友愛上健身 Elvis收工帶兩支網球拍去進修球技

訪問上阿Sa對於被指現「幸福肥」亦照單全收，直認：「係幸福囉，係咪肥我就唔夠膽講呀！」更透露受男友影響養成行山習慣，身體健康了不少。當日活動結束後，心情大靚的阿Sa直接返回東半山司徒拔道的豪宅香閨，原來是趕著回家「交人」。根據《東周刊》在今日（1月20日）刊出的報道，指阿Sa與男友為爭取時間相處，目前已是同居試婚的階段。Elvis在中環一間健身室擔任「星級教練」，周刊拍得他在7時半放工後，身穿一身運動裝、揹著插住兩支網球拍的黑色大背囊，獨自搭的士往跑馬地香港網球中心。原來做足一日運動的他，放工仍精力旺盛去學打網球，期間專心聽教練指導，發球、接波姿勢標準，明顯對自己甚有要求。

男友打完波歸心似箭直奔億元香閨 傳已展開同居試婚生活

Elvis接受完一小時高強度訓練後，明顯有點筋態，於是他「歸心似箭」，於晚上9時即截的士直奔阿Sa位於東半山司徒拔道的香閨，直至深夜亦未見離開。報道指兩人熱戀期愛得癡纏，由於阿Sa工作繁忙經常四圍飛，而Elvis亦要專注教班，Booking排到滿，為了爭取見面時間，兩人決定展開同居生活，實行「試婚」。

阿Sa手持逾億物業Elvis傳月入十萬 密友爆二人有共識結婚

密友向周刊透露，這對小情人不時在家玩「煮飯仔」，阿Sa更化身賢妻打理家務，儼如新婚夫婦。日前阿Sa跟容祖兒去行山，全程有人揸機幫手影相，Elvis被指就是背後的「掌鏡人」，阿Sa發文時也在字裡行間放閃：「同鍾意嘅人一齊做乜都開心！」雖然與男友是相差10歲的姊弟戀，但已有共識以結婚為目標，阿Sa今次罕有地高調公開戀情，正是為了給男友名分和安全感。

入行25年的「小富婆」阿Sa投資有道，手持大潭紅山半島、海濱南岸等至少五個物業，市值逾億，每月收租都有約20萬。而Elvis雖然一定沒有阿Sa吸金力強，但有指其課堂時薪高達2千港元，月入近10萬元絕不失禮，況且阿Sa現階段講心唔講金，最向傳媒講到明「好幸福」，看來隨時有機會傳出好消息！

