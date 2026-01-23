胡家惠覓第三春狂放閃　收千字文WhatsApp被離婚：我係好突然

現年43歲的2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）去年11月宣布與第二任丈夫離婚，結束3年婚姻：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想，雖然事出非常突然，但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」回復單身未夠兩個月，早前胡家惠在社交平台高調公開新戀情，更大曬合照放閃！對於胡家惠再度離婚並火速覓第三春，外界眾說紛紜，但她就懶理網民議論紛紛，繼續大曬幸福！

去年11月胡家惠發文宣布與第二任丈夫Manfred Lau離婚。（IG@cathy_wukarwai）

近日胡家惠繼續曬出多張男友視角靚相，全部出自「私人攝影師」之手，她寫道：「多謝所有傳媒嘅報道🙏🏻亦好多謝大家對我的戀情咁關心… 其實我想講我只係一個普通人… 一個比較直接的人，在我自己的社交平台分享我的狀況而已。現在是2026年，結婚離婚是一件非常普通及普遍的事，希望大家不要太驚訝及有太大的反應。感情從來沒有分對錯，幸運的人或許會找到一個一生一世的對象，但他們的婚姻生活過程裏也會有悲慘辛酸、互相忍讓的時候，只是沒有離婚而已。而我是一個比較倔強直接的人，相處不了，忍讓不到便分手。再說，有能力的人不會怕失去誰。將來的事不能預料，我只想好好珍惜現在，珍惜擁有的健康、親情、愛情及友情。」

胡家惠「被離婚」：我係好突然

而胡家惠在接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問時，亦有提及「被離婚」的經過：「其實我都係被通知㗎，我係10月頭有一日俾一個千字文嘅WhatsApp通知，對方話要回復單身，就想要自由，就唔能夠再扮演家庭裡面任何一個角色喇，咁佢要離開，就係咁喇。其實有同佢再對話嘅，等佢返嚟上海嘅時候同佢傾過一次，但佢都好決絕咁話要離開嘅。」胡家惠直言當時大感愕然：「我係好突然，唔知發生咩事，我仲覺得有得掹嘅，我覺得會唔會係對方工作壓力大呀，抒發咗，跟住send完呢個message之後呢，就兩個禮拜後佢就返嚟上海亦都有傾過，不如就睇下有冇啲咩可以幫到，會唔會係壓力大呀，但係原來都係解決唔到，就係咁喇。」

胡家惠在接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問時，重提第一段婚姻。（YouTube@冰姐的花樣人生）

胡家惠坦然接受再度離婚

胡家惠笑言因離婚經驗豐富，所以今次更容易接受： 「我覺得今次我做得幾好，唔關我事，應該冇錯，其實我覺得最緊要係接受咗件事先囉，第一次係接受唔到，同埋對方話我錯，所以我就一路喺度搵錯處，搵咗幾年都搵唔到當然就。第二次咁sudden呢，我又覺得都算啦，同埋年紀真係大咗喇，成40幾歲，都會let go，如果對方突然之間要搵返人生目標嘅，咁由佢啦，因為都好難再追得返，無需要留戀囉我覺得。」

胡家惠曾歷前夫出軌患躁鬱症

胡家惠在2011年與任職室內設計師的男友邱仲平結婚，兩人育有兩女，但在她懷第二胎時發現老公出軌，令她大受打擊，更患上躁鬱症，2018年兩人正式離婚，胡家惠獨力照顧兩女，其後認識第二任老公Manfred Lau，兩人在2022年結婚，婚後老公對一對繼女視如己出，胡家惠不時大曬幸福生活，可惜這段婚姻僅維持了3年多就告吹。不過如今胡家惠再覓幸福，移居上海的她更與兩個女兒展開新生活，日前她就分享母女合照，並寫道：「Happy Friday 🍷感恩兩個女已經適應了上海的生活🫶🏻我相信我們會越來越好的🩵#學習享受慢活的生活 #身體健康最重要」

展開新生活！（IG@cathy_wukarwai）