豪門千金何超欣阿布扎比搞環保舞台　發揮國際影響力驚艷全場

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是才貌兼備。最近她又再度展現其在國際環保及青年領導力領域的影響力，於阿聯酋首次策展一場備受注目的可持續時裝秀。

阿布達比之行，不僅讓國際青年們體驗到了可持續時尚的魅力，更向全球展示了中國設計的力量和環保理念。！（小紅書照片＠何超欣Alice）

何超欣阿布扎比策展處女秀 攜手胡兵定義「可持續時尚」

這場以 「綠色能源」 為主題的時尚盛宴，彙集了全球頂尖可持續設計師的作品何超欣今次以RevougeX的聯合策展人的身份寫道：「作為RevougeX的聯合策展人，我們積極宣導並實踐可持續時尚理念，邀請了全球五位頂尖可持續時尚設計師，用鳳梨葉纖維、再生塑膠等環保材料，結合傳統與現代科技，重新定義了時尚與生態的和諧共生。 特別感謝國際超模@胡兵 先生作為資深國際時尚從業者出席活動。 希望未來能看到更多在理念、實踐與長期影響層面不斷深化的探索！」

強強聯手！（小紅書照片＠何超欣Alice）

首席男模胡兵壓陣 54歲凍齡狀態驚艷阿布扎比

為增加活動的影響力，何超欣特別邀請了「中國首席男模」胡兵擔任特邀模特。54 歲的胡兵狀態大勇，身穿融合非遺元素與環保面料的服飾登場，成為全場焦點，他亦寫道：「未來繼續我會繼續以時尚之名，為綠色未來助力，為可持續發展添彩，努力做好中外時尚搭橋。」

現年 54 歲的胡兵保養得宜。（小紅書照片＠何超欣Alice）