吳雨自揭外號來源與紅線女上契經過　遲到十多年終了契媽心願

吳雨（大哥）早前接受YouTube頻道「徐蓉蓉文化工作室」訪談節目《蓉蓉細語》訪問，大哥跟主持人徐蓉蓉（徐姐）由70年代開始認識，當年貴為無綫電視高層的大哥，與時任記者的徐姐結緣，相識數十載情誼不變，無所不談。兩人在節目中，由「大哥」的暱稱的由來說起，再到他與一代粵劇巨匠紅線女（女姐）由1978年相識與到2010年上契經過，以及30多年來兩人相交點滴。



吳雨（大哥）早前接受YouTube頻道「徐蓉蓉文化工作室」訪問，大哥跟主持人徐蓉蓉（徐姐）由70年代開始認識，兩人相識數十載情誼不變，無所不談。（官方提供圖片）

講到大哥之名由來，吳雨形容「聽落好似好威」，但原來最初只為「玩吓」，「70年代最興打『蜜蜂機』，喺尖沙咀好多遊戲機中心，有次我同何麗全成班人，食完飯落去打機，見到有個𡃁仔喺度打極都唔完，我咪同佢講『我係尖沙咀大哥』，嚇到個𡃁仔走咗，大家笑到呢！自此何麗全佢哋就叫我大哥，但之後慢慢自己都成熟咗，人脈又廣咗，變咗呢個名好似有少少江湖地位。我唔敢講能夠照顧每個人，又唔夠膽話人人對我好，唔會講我壞話，總之出嚟唔會踩你，已經好好，呢啲係我自己積返嚟。」徐姐就見證，大哥對傳媒一直親切兼幫手，大哥之名當之無愧。

吳雨揭「大哥」外號來源竟是為了打機專門嚇細路仔。（官方提供圖片）

公開與一代粵劇巨匠紅線女上契經過

2025年是紅線女的百歲冥壽，大哥回想跟契媽相交，早在1978年初遇，當時他任無綫綜藝節目《歡樂今宵》劇本審閱，而同事胡美屏正是女姐的表妹，「胡美屏阿媽何芙蓮係女姐師父，爸爸靚少佳（譚少佳）就係女姐舅父。」

2025年是一代粵劇巨匠紅線女的百歲冥壽。（官方提供圖片）

由於當時《歡樂今宵》與麗的電視的劇集《鱷魚淚》打對台，需要搵「猛料」對戰，於是就決定到廣州搵平反不久的女姐做訪問，「嗰次就係第一次接觸紅線女，我同胡美屏、劉天錫一齊上去拍，訪問呢個粵劇巨匠、藝術家，第一次見到真係又驚又喜，但係唔出聲唔得，我要負責訪問佢同寫稿，見到佢都口震震㗎！」反而女姐主動安慰大哥，令他相當難忘，「佢話『吳雨先生，你唔好咁緊張，你問啦！』」

1983年大哥成功撮合新馬師曾（祥哥）與女姐相隔40年在《歡樂滿東華》中，合演《白蛇傳》的折子戲〈仕林祭塔〉。自此大哥跟女姐更加熟絡，往後日子經常聯絡，得知女姐希望將粵劇動畫電影《刁蠻公主戇駙馬》在香港上映，他又安排東華在2009年籌辦《刁蠻公主戇駙馬》慈善夜，更請得兩大天王張學友和劉德華出席，令女姐相當開心，令大哥與女姐情誼更深。

2009年5月2日，吴雨先生陪同紅綫女在新光戲院出席粤劇動畫電影《习蠻公主戇駙馬》首映式。（官方提供圖片）

吳雨於2009年籌辦《刁蠻公主戇駙馬》慈善夜，更請得兩大天王張學友和劉德華出席，令女姐相當開心。（官方提供圖片）

直到2010年，大哥帶女姐遊香港太平山，同行的胡美屏提議女姐跟大哥上契，「我當時唔知喺老襯亭去咗洗手間，後尾聽胡美屏講返，佢話同女姐講『你咁多年乜都搵吳雨，不如契鬼咗佢啦！』我哋冇跪亦冇斟茶，佢嗌我契仔，我嗌佢契媽就係嘞！」而上契禮物就是一條女姐最愛紅色的水晶鍊，「我哋行過紀念品店，紅姐見到話鍾意，但係望到3000蚊話貴，我買畀佢都唔肯要，但係佢嗌完我契仔後，我再帶佢去買，佢就話『咁就要得嘞』，而行過運動服裝店，女姐揀咗條運動褲畀我，佢話『褲，等你富貴』，條褲我到今日都着住。」徐姐認為女姐跟大哥上契過程雖然好即興，但包含着兩人由1978年到2010年數十載感情，因大哥盡心完成女姐每個心願。

2010年，吳雨帶女姐遊香港太平山，同行的胡美屏提議女姐跟大哥上契。（官方提供圖片）

遺憾契媽離世十多年後才能完成心願

不過，原來大哥也有女姐的心願未能完成，亦成為唯一遺憾，猶記得女姐在2013年12月8日去逝，之前一星期他曾到訪女姐家，當時女姐竟然用木板墊着瞓，「佢本身瞓喺樓上，但佢整親條腰骨上唔到樓上，就搵啲木板墊住地下，我話咁點樣瞓呀，要整張床，佢仲話唔啱位，我話可以訂造㗎嘛！點知一個禮拜後佢就離開咗，我都整唔切張床，後尾又忙又疫情，真係直至上個月，咁啱女姐個孫同紅線女藝術中心一班人，嚟香港做女姐百周年紀念，我同佢個孫提起要燒返張床畀佢，上幾個星期佢個孫影咗張相畀我話幫我做咗，十幾年都冇做到，真係對唔住呢個契媽，唔係佢報夢都會嚟鬧鬼我。」大哥又大讚女姐是個好學不倦的人，多年來仍會不斷吸收新事物，私底下坐車時愛唱歌，就好似小朋友一樣可愛。

吳雨說遲了十幾年終於了了燒床給女姐的踐諾。（官方提供圖片）