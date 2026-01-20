74歲鄭則仕跑渣馬成全城榜樣　多謝周潤發助圓夢：師父送我新生命

74歲的鄭則仕（Kent哥）前日（18日）跟著周潤發（發哥）及76歲鮑起靜、79歲劉江等跑友參加《渣打馬拉松2026》10km賽事，眾人一起衝線，相當熱鬧。Kent哥多年來體型都是偏肥胖並且有糖尿病，加上已74歲，網民對他挑戰渣馬都大感意外，同時非常佩服他的毅力與體育精神！他更成功激勵不少網民做運動，並留言表達對他的欣賞，包括：「健康真係要自己爭取，睇住佢之前身體有問題，而家跑到10km，大家仲有咩藉口話做運動辛苦」、「董昭都跑得快過大家」、「鄭則仕都跑到10K，啲老人家仲有咩藉口唔做運動。阿媽生性啦！你睇下人地幾勤力」網上媒體ExplainerHK更創作出一句標語：「則仕Do it！」

《渣打馬拉松2026》上，周潤發（發哥）率領跑友76歲鮑起靜、74鄭則仕（Kent）、79歲劉江等參與10km賽事，眾人一起衝線。（陳順禎、葉志明攝）

發哥大讚Kent哥是「超班生」：「新仔跑咗9個月已經跑到10km。」不過Kent哥也不諱言跑得好辛苦，被發哥笑：「可能聽日就退會。」（陳順禎、葉志明攝）

網上媒體ExplainerHK更創作出一句標語：「則仕Do it！」（IG@explainerhk）

而Kent哥在賽後亦於其小紅書發布了一段短片，分享首次參加渣馬的心情，並感謝發哥周潤發，封面圖寫住：「感謝師父送我新生命！」片中鄭則仕說：「嘩！今天特別開心，我今年74歲，從來沒有接觸過跑步這個運動，從三月中旬到今天是10個月，從零開始，到今天10公里完成了，嘩！非常非常興奮！」他再一次感謝周潤發以及一眾給他鼓勵的人：「特別特別要感謝我的師父，在他的指導監督之下，才能完成今天的夢想，還有我的隊友給我那種鼓勵，今天跑到終點的時候，我的隊友和旁邊的朋友歡呼鼓掌，我想都沒想過，太震撼了！特別感謝他們，原來有些事情就是我們從未接觸過，你可以嘗試一下，定個目標，把它完成，如果做得好，所有人都會表揚你，我不是特別厲害，其實每個人都可以，你呢？定個目標，你要努力！」

Kent哥在賽後亦於其小紅書發布了一段短片，分享首次參加渣馬的心情，並感謝發哥周潤發，封面圖寫住：「感謝師父送我新生命！」（小紅書@鄭則仕）

片中鄭則仕說：「嘩！今天特別開心，我今年74歲，從來沒有接觸過跑步這個運動，從三月中旬到今天是10個月，從零開始，到今天10公里完成了，嘩！非常非常興奮！」（小紅書@鄭則仕）

他再一次感謝周潤發以及一眾給他鼓勵的人：「特別特別要感謝我的師父，在他的指導監督之下，才能完成今天的夢想！」（小紅書@鄭則仕）

鄭則仕與一眾圈中跑友順利完成賽事。（小紅書@鄭則仕）

鄭則仕鼓勵網民都訂立目標並為此而努力：「原來有些事情就是我們從未接觸過，你可以嘗試一下，定個目標，把它完成，如果做得好，所有人都會表揚你，我不是特別厲害，其實每個人都可以，你呢？」（小紅書@鄭則仕）