TVB男藝人做搬運工人賺取外快　分享清貧生活不慎曝光複式大宅

現年30歲的TVB藝人劉頌鵬曾出演TVB劇集《愛回家之開心速遞》、《巨塔之後》、《新聞女王2》，他曾透露為維持生計，自己會在啟德方艙醫院做搬運工人賺取外快。他表示雖面臨生活壓力，但相信上天不會辜負每一個努力的人，網民也被他積極向上的心態所打動，紛紛留言鼓勵。最近他拍片透露入行十年了，浮浮沉沉，但仍會向「飛躍進步男藝員」的獎項進發！

劉頌鵬覺得當年送外賣嗰段時間最艱難，但係過咗去。(葉志明 攝)

劉頌鵬曾有份參演《新聞女王2》。（小紅書圖片）

劉頌鵬分享清貧生活 複式大宅內貌不慎意外曝光

雖然劉頌鵬不時分享為堅持前夢想而清貧地生活，但影片曝光他不單止揸名車，且更住在複式大宅內，客廳的樓梯非常搶眼，簡約的裝修風格亦非常溫馨！他早前透露為生活在啟德方艙醫院做搬運工人，靠自己雙手賺錢，表示：「現在經濟不好不是每日有通告，要面對生活﹑交租﹑保養汽車的壓力，難免有時候都很惆悵，不過我深信方法總比困難多，所以我有時間都會兼職就作當是扮演不同的角色，我這次嘅角色就是一個搬運工人。」

劉頌鵬曾分享做搬運工人賺取外快，又會到街市買餸煮飯的清貧生活。（截圖）

複式大宅意外曝光。（截圖）

環境舒適。（截圖）

劉頌鵬曾做外賣員兩年還廿萬債務

劉頌鵬亦提到大學畢業後曾經與一間娛樂公司簽約，但兩年間完全沒有給予工作機會：「我出面自己搵嘢做仲要同公司分錢，我覺得唔可以再合作，佢就搵灰色地帶屈咗我二十萬。」當時只是剛大學畢業的他什麼都沒有，只好花兩年時間做外賣員還清二十萬再重新開始：「嗰時每日朝早八點上線，做到夜晚十點左右，每日淨係畀半個鐘自己放飯，一個月都搵到兩萬幾蚊。」

劉頌鵬心態正面。（小紅書圖片）

為生活努力！（截圖）

曾經參加《全民造星II》的Enson重溫當日在台上的表演片段時更感觸落淚。（影片截圖）

