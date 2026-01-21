「最美港姐」曾錯愛男星被傳插足婚姻　51歲瘦至見骨真樣震驚網民

郭羨妮（Sonjia）相隔24年再度亮相《尋秦記》電影版，雖然51歲的她臉上不免得留下歲月痕跡，但依然仙氣十足。郭羨妮是1999年香港小姐冠軍，因中英混血精緻五官，入行以來一直被譽為「最美港姐」之一，與李嘉欣、朱玲玲並列。自從2011年下嫁內地武術指導朱少傑後，郭羨妮逐漸減產，專心相夫教女，過上幸福少奶奶生活，雖然近年曾傳婚變，但她本人曾親自闢謠指「我們一直都很好」。近日郭羨妮現身《尋秦記》慰勞宴，近鏡下真樣震驚網民！

郭羨妮首次出演古裝劇，就有一個非常顯眼的角色，在《尋秦記》中和古天樂有大量的對手戲。（劇照）

郭羨妮在《爭霸》飾演西施，顏值達「天花板」級數。（劇照）

《尋秦記》是郭羨妮當年第一部劇集，廿年後於電影版再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

郭羨妮51歲獲激讚「仍是很美」

郭羨妮早前以一身黑衣黑褲，出席電影慰勞宴。郭羨妮一出現已獲大批粉絲包圍，她含蓄地揮手微笑，因粉絲太熱情而顯得微微有些不知所措，但她仍然優雅地與現場粉絲合照。郭羨妮身形瘦削，尖尖的臉亦見骨，但依然看得出年輕時傾城容貌，氣質滿瀉。網民紛紛讚嘆：「她年輕時真的很美，在我眼裏美過許多美女」、「感覺有一點老氣，仍是很美」、「他是已婚港姐中比較特別的一個，既沒有嫁富商，也沒有嫁年輕帥氣的弟弟」、「好有素養」。

當年只有28歲的郭羨妮。(YOUTUBE影片截圖)

郭羨妮笑得好甜。(YOUTUBE影片截圖)

郭羨妮超靚女。（IG@郭羨妮）

郭羨妮曾與陶大宇傳緋聞陷抑鬱

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行，加入TVB後備受力捧。2002年郭羨妮與溫兆倫合作劇集《牛郎織女》假戲真做，惟之後溫兆倫被爆與藝能工作人員潘燕妮（Winnie）已於澳洲秘婚，更與Winnie合資炒樓欠下巨債，要妻子獨力還巨債，渣男形象令事業一度陷入谷底，同時影響了郭羨妮形象。

其後郭羨妮在2007年拍攝劇集《學警出更》時，與陶大宇傳出緋聞，更盛傳因她的介入導致陶大宇與太太黃寶慧離婚，令她背負「第三者」的罵名，更慘被封為「狐妮」。其後陶大宇再翻撻前妻，更唱衰郭羨妮，令女方形象同事業都大受打擊。郭羨妮近年自爆曾陷抑鬱，全靠老公才走過低潮：「是的，我不應屬於這（娛樂）圈，我的性格不適合，而且太多令我難以想像的事發生在我身上，令我招架不住而陷入抑鬱的深淵。直至遇上我丈夫，人才走出陰霾。」

郭羨妮超近鏡好靚女！（小紅書）

仙氣十足！（小紅書）

同熱情粉絲合照。（小紅書）

好Sweet！（小紅書）

簽名。（小紅書）

郭羨妮保養得宜，無論身材和皮膚也看不出是一位年過半百的媽媽。（IG @sonijakk）

郭羨妮是1999年的港姐冠軍。（Instagram/@sonijakk）

郭羨妮是港姐冠軍。（Instagram/@sonijakk）

郭羨妮中英混血兒。（Instagram/@sonijakk）

《洛神》中的郭羨妮。（劇照）

郭羨妮為照顧女兒Kylie淡出幕前。（IG：@sonijakk）

郭羨妮一家三口去旅行。（IG圖片）

郭羨妮一家人。（IG圖片）