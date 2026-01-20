游嘉欣頻NG遭吳若希杯葛　麥玲玲驚爆內幕：使唔使同你做手語

香港著名堪輿學家麥玲玲師傅今日（20/1）現身將軍澳出席東港城第20屆新春花展會「花開千駿迎新春」揭幕禮。對於新一年經濟預測，麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時表示：「其實嚟到馬年大家都會覺得系一個比較大火嘅年份，中國人話赤馬紅羊，即係丙五丁未啲兩年呢係特別少少嘅，因為去到咁火旺嘅年份，當然如果係冬天出世農曆 10 、11、12月出世嘅朋友，就入運啲嘅。如果都係農曆四五六月出世就要小心，火旺嘅年份無論係整體嘅全球局勢，都係大家火氣猛，真係容易有一啲嘅衝突，同埋國家同國家之間嘅關係，係會緊張啲，咁所以呢一啲時間大家做投資嘅保守啲啦。」

麥玲玲師傅今日出席東港城第20屆新春花展會「花開千駿迎新春」揭幕禮。（吳子生攝）

對於有傳游嘉欣拍TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》頻頻NG，慘遭吳若希及戴祖儀杯葛，疑不堪壓力爆煲，一度在團隊面前淚崩，場面令人心酸。麥玲玲師笑言：「本身戴祖儀同吳若希係好熟嘅，同埋佢哋兩個係好嘈，當佢兩個一講嘢嘅時間，我同游嘉欣都會職業性失聰咁，佢哋成日都要嘈㗎。相反游嘉欣個人係比較靜嘅人嚟。」

麥玲玲師傅爆吳若希與戴祖儀在拍攝《尋歡作樂的姐姐》非常投契。（吳子生攝）

麥玲玲師傅續說：「試過拍嘢，我哋有時就會自己講得多，一齊就唔記得咗佢喺度，就漏咗佢咁解，跟住忽然間見到佢走過嚟講嘢嗰啲呢，再唔講唔嘢，就唔俾騷錢你㗎，哈哈。佢係比較文靜，我試過玩佢使唔使同你做手語，嘗試令佢講多啲嘢。不過佢哋又真係冇嘢，大家都玩得埋。」