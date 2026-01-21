Brian李凱賢終識寫「蝴蝶」「銅鑼灣」　曾爆粗指9千幾筆劃似畫符

Hip Hop組合廿四味成員Brian（李凱賢），早前因在網台節目《緬甸堂》中點評某名店叉燒及燒鵝，爆出「Hermès版叉燒」、「Birkin Bag嘅叉燒」、「燒鵝都dope」、以及「好食到要着兩條褲」等金句，成功帶旺該燒味店，亦令他人氣急升，深受網民歡迎。近日Brian再爆金句，接受《會八十》節目訪問時大談為何不學寫中文字，理由竟是嫌「蝴蝶」、「銅鑼灣」等字筆劃多到似畫符！不過「口裏說不」的Brian，近日就試著坐言起行，苦練這些艱澀中文字，字體更十分工整！

51歲的廿四味Brian最近在Threads上爆紅。（資料圖片）

嫌中文筆劃多到CLS 笑指寫「蝴蝶」似畫符、「銅鑼灣」夠起樓

Brian在《會八十》訪問上提到當年拒學中文的原因，是見到女兒小學一年級就要學寫「蝴蝶」，當堂嚇到爆粗：「寫『蝴蝶』，我X你老味……蝴蝶黐X線！九千幾個筆劃，X你老味，寫道符，『蝴蝶』啲鬼會走呀！」至於另一個令他崩潰的字是「銅鑼灣」，他笑言：「我最X鍾意銅鑼灣，寫『銅鑼灣』先，一千個筆劃，黐X線，可以起樓呀，X街多X到呀，住『太古』咪方便囉！」這段訪問片瘋傳，令他的人氣再度急升。

苦練寫「蝴蝶」字體超工整 加碼寫「熱狗」、「炒蟹」

訪問在網上引起不少迴響，Brian亦食住個勢在IG上載短片，認真學寫「蝴蝶」及「銅鑼灣」，並留言：「Practice makes perfect!（熟能生巧）」令人驚喜的是，這位不諳中文的Rapper，手字竟寫得相當不錯，不但筆劃次序正確、字體工整，就連網民都紛紛激讚，COLLAR成員邱彥筒（Marf）更問：「Well said can I buy ur master piece（講得好，我可以買你的傑作嗎？）」見網民反應熱烈，Brian昨晚（19日）再「加鐘」練字，今次挑戰寫「熱狗」、「炒蟹」以及他的招牌口頭禪「好X dope」。

Brian亦食住個勢在IG上載短片，認真學寫「蝴蝶」。（IG@jbs8five2）

字體意外地工整，贏得不少網民大讚，他則表示：「Practice makes perfect!（熟能生巧）」！（IG@jbs8five2）

連「銅鑼灣」都寫到，應該IFC都起到！Dope！（IG@jbs8five2）

當然要寫他的口頭禪「好X Dope」！（IG@jbs8five2）

Brian背景起底 是Rapper亦是滑板店老闆

現年51歲的Brian生於印尼，雖然外表和行為都「鬼鬼地」，但其實是語言天才，11歲來港讀國際學校，17歲更曾到日本修讀日文，加上太太是前韓國組合Tashannie的Annie Lee，令他精通英、粵、國、日、韓五種語言。他除了是廿四味的成員以及《24/7Talk》常規主持，亦參演《飛砂風中轉》、《寒戰》系列、《兇手還未睡》、《怒火》、《贖夢》、《尋秦記》等電影，他更是滑板界響噹噹的人物，創辦了滑板店「8FIVE2」並擔任香港滑板協會主席，絕對是多才多藝的「Dope Man」！

Brian（右）是廿四味的成員。（IG@jbs8five2）

Brian亦是《24/7TALK》常規主持。（IG@jbs8five2）

他在電影《贖夢》中飾演「阿痴」。（IG@jbs8five2）

《尋秦記》中Brian亦有份演出。（IG@jbs8five2）

Brian是廿四孝老公及老竇，其太太是前韓國組合Tashannie的Annie Lee，二人育有一女。（IG@jbs8five2）