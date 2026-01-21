黃嘉雯愛駒「飛馬座」首奪第一　14倍爆冷贏254萬獎金：開個好年

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年豪擲千金與友人合資購入愛駒「飛馬座」，日前「飛馬座」出戰爆冷跑第一，雖然黃嘉雯因不在港的關係，無緣拉頭馬，但她事後亦有在社交平台曬出與愛駒的合照，並寫道：「I've always believed in you. 🐴🏇🏻 #飛馬座 2026馬年一齊開個好年 🌟#yourfirstchampionship」據知「飛馬座」今次出戰贏頭馬爆出14倍冷門，除了贏得約104萬元頭馬獎金之外，還贏取150萬自購馬特別獎金，共贏得254萬獎金！

黃嘉雯曾在接受《香港01》訪問時透露一直對馬術運動深感興趣，更曾學習騎馬：「我以前都有騎過馬，起初自己對馬匹嘅認識唔深，原來馬匹都幾調皮又聰明，佢感覺到你嘅氣場係驚佢嘅話，佢係會整蠱你，你控制佢行左，佢就會行右，亦試過佢成隻跳起，嗰一刻我真係好驚，不過好彩冇墜馬，有驚無險，自此之後，我就知道馬匹原來受硬唔受軟。」

而黃嘉雯自參選港姐以來，其富裕的家庭背景備受關注，據知她家底非常豐厚，家住紅磡市值超過半億、面積達1,800呎的海景豪宅「海名軒」，2019年參選港姐奪得冠軍後簽約TVB，曾在《下流上車族》中飾演「最強小三」。至於感情方面，黃嘉雯與瑞士籍男友Matej Tomic分手後，2023年被爆與富二代男友Jordon撻着，二人感情穩定。

