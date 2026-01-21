大隻佬Rocky鄭健樂追女失敗慘被貼街招　再貼黑底圖爆遇爛人爛事

「大隻Rocky」鄭健樂早前因擔任崔碧珈健身教練及合照，在FB公開改狀態為「與Anita Chui交往中」，因而傳出相差21歲的「父女戀」；正當大家都講恭喜之際，崔碧珈卻強調自己單身，一度指兩人只是「好好好好好嘅朋友」，但亦公開讚男方是「認識的人當中最高分的男人」，更以「我都好單純，佢比我更單純」來形容對方。怎料劇情峰迴路轉，崔碧珈及後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。成為新聞人物的Rocky竟被貼街招，讀者向《01娛樂》爆料，指街招指控他食軟飯、欠下「大耳窿」街數、破產、在社交網撩女仔求包養等，更稱：「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」

Rocky現職健身教練。（IG@ rockychengofficial）

Rocky與崔碧珈一度傳出戀情，最終竟峰迴路轉反面收場。（IG@anitachui）

近日有讀者向《01娛樂》爆料，指日前在旺角見到Rocky被貼街招，內容指控他幾宗罪及稱他欠債、破產等。（讀者提供）

街招分別指Rocky食軟飯、出面爭落周街大耳窿、以為申請破產可以不還錢、於社交網站周圍「食女」求包養等，更稱：「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」（讀者提供）

是非纏身被貼街招後 Rocky再自爆遇爛人爛事

《01娛樂》曾聯絡Rocky查詢是否得罪人或被誣衊，但未獲回覆，他於17日終於在IG「蒲頭」，以黑底白字寫下充滿佛家因果論的字句回擊：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的因報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少，果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」字裡行間似乎暗示自己才是受害者，並警告貼街招者將有報應。而崔碧珈則強烈否認自己是貼街招者，表示：「首先我唔做啲咁陰濕嘅嘢，因為我都好敢言，加上社交網站都一係一個渠道，其實我直接講咪得囉，唔需要咁做嗰啲嘢。」

而近來是非纏身的Rocky，突然又再在社交平台抒發心情：「人生總遇上爛人爛事，不經一事，不長一智。」近來頗為黑仔的他，似乎又有不快事發生。

Rocky終於「蒲頭」，寫下佛家因果論，字裡行間似乎暗示自己才是受害者。（IG@ rockychengofficial）

Rocky最近是非纏身。（Facebook@Rocky Cheng）