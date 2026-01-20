吳業坤受訪談跑全馬只見愛妻「車頭燈」 自爆返家遭問話

吳業坤日前與日籍愛妻一齊參加全馬，之後再出席無綫劇集《新聞女王2》慶功宴。他與王敏奕一齊做訪問，談起今次全馬體驗時，他指愛妻跑快了40分鐘，王敏奕在旁笑謂：「佢自尊心受損，係連老婆嘅車尾燈都睇唔到！」坤哥快回應說：「只係見到車頭燈！」搞到王敏奕一時反應不來，場面尷尬。

吳業坤現場大展歌喉。（吳子生攝）

吳業坤今日（20/1）現身將軍澳出席東港城第20屆新春花展會「花開千駿迎新春」揭幕禮，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實呢啲平時朋友間嘅一啲無聊爛 gag，我哋好熟嘅，因為平時我哋現場成日都咁樣玩嘅，咁所以就一時又唔記得前面有機影住，就變成咁樣。不過我又唔係特登講一啲下流意識嘅東西，呢知做呢行都好鍾意食字。」

吳業坤今日現身將軍澳出席東港城第20屆新春花展會「花開千駿迎新春」揭幕禮。（吳子生攝）

被問到太太有否追問「車頭燈」是什麼意思？吳業坤表示：「佢有問呀，而我有好詳細咁解釋俾佢知，我有介紹返話俾佢知呢啲就係香港嘅爛gag，佢都冇嘢，佢就叫我下次就唔好講爛 gag啦。（佢有冇覺覺得香港嘅文化『車頭燈』嘅意思好得意？）佢又冇話好得意，佢只好唔明啫，而我又冇解釋得太詳細俾佢聽啦，呢啲係要自己意會，其實可能我真係講緊盞燈呢，其實唔係講其他嘢呢。」