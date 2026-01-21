伍富橋出戰匹克球賽奪一季一殿　極度自律狂練波老婆稱：忘我境界

TVB 藝人伍富橋（Alvin）自 2022 年迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，升呢做「億萬駙馬」，但他婚後並未養尊處優，反而積極拓展體育事業。早於 2022 年已考獲匹克球（Pickleball）教練牌的他，近日更隻身遠赴泰國清邁參加國際比賽，最終於男子單人賽事中奪得一季一殿的佳績。



伍富橋早於2022年接觸匹克球，並考獲教練牌。（截圖）

伍富橋成績驕人！（截圖）

伍富橋一落機衝去練波極度自律 老婆笑稱：已達忘我境界

伍富橋近年對匹克球熱情高漲，老婆受訪更笑稱達到忘我境界！除了以校友兼教練身份回到母校，親自指導學弟妹打波，更「出錢又出力」自費訂購 50 塊匹克球球拍供學生使用外。最近，他更分享一段短片，紀錄他獨自飛往清邁參加匹克球比賽的點滴。片中可見他表現極度自律，即使長途跋涉，一落飛機便立即換上裝備衝去球場練習，務求以最佳狀態應戰。經過連場激戰，伍富橋在眾多對手中脫穎而出，最終成績亮麗。

記錄全過程！（截圖）

不停練波，非常認真！（截圖）

教心又起！（截圖）

由健身教練到運動員 伍富橋撕掉「駙馬」標籤

伍富橋雖然因婚姻生活備受關注，但他多次以行動證明自己的演藝及體育實力。除了拍劇及唱歌外，他現時已是專業的匹克球教練。今次清邁之行，除了讓他贏得獎牌，更展現了他由藝人兼任為專業運動員的決心。

伍富橋探班！（資料照片）