前TVB小花低調離巢後秘密產女 驚現幸福肥：掛住夜夜笙歌嘅日子
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年25歲的呂靜文（Bonnie）在2020年憑無綫（TVB）節目《#後生仔傾吓偈》出道，樣貌清純、氣質文靜的她機會多多，除了曾擔任兒童節目《Hands Up》主持之一之外，還參演過不少劇集，當中她在《星空下的仁醫》中飾演少女版鍾嘉欣最為突出，獲大讚演出自然，但近年幕前演出大減，原來她在去年秘密產女！日前呂靜文帶埋囡囡同郭奕芯（Ashina）聚會，郭奕芯分享合照，並寫道：「眨眨眼 我的閨蜜已經多了一個小不點，希望善良的你一直幸福快樂下去 🤍」
呂靜文去年秘密產女榮升人母
相中所見，呂靜文抱着囡囡，BB眼仔睩睩相當精靈可愛，而榮升人母的呂靜文就明顯圓潤不少，驚現幸福肥，她更留言：「掛住以前成日同你夜夜笙歌嘅日子👯🤣」呂靜文曾於香港專上學院修讀酒店管理課程，2020年2月起在《#後生仔傾吓偈》中擔任KOL主持，成為該節目中最年輕的主持，當時感情狀況報稱單身未有男友，其後更有份主持新一輯改版後的《姊妹淘》。前年呂靜文低調離巢，神隱1年幾後，去年她帶埋囡囡一起出席陳詩欣（Eunice）囝囝Liam的百日宴，其後於IG分享了多張寶貝女的可愛照，並寫道：「Love you my baby 🥰😚😘愛你一輩子❤️」正式公布榮升人母的好消息！