明星足球隊成員渣馬變公關災難　自爆冇練過被批玩命：出事要人救

日前舉行的《渣打馬拉松2026》吸引不少藝人參加，網民對於跑步、做運動等反應通常十分正面，但近日TVB藝人衛志豪分享自己跑渣馬10km賽事的片段，竟引來不少抨擊！衛志豪賽事期間在東區走廊自拍講感受，當時尚餘約2km完賽，他自言參賽是「離譜的事」，平時揸電單車30秒就過的路程，今次要慢慢跑2公里。

衛志豪是「明星足球隊」成員。（IG@michaelwai）

衛志豪是譚詠麟力捧的「老六兄弟」，跟著他搵食，在內地發展不俗。（IG@michaelwai）

衛志豪自認零操練為慈善落場 跑畢全程揚言冇下次

他發文時談到：「2026至少做一件離譜嘅事！第一件係跑渣馬10公里，一向對跑步冇大興趣嘅我，今年為咗做善事報名參加10公里，喺一次都冇練過嘅情況底下，跑到1:06.29 ，又籌到款幫到人，呢件事對我嚟講都算係離譜，我相信應該唔會參加第二次馬拉松😂除非好有目的👋」

衛志豪賽事期間在東區走廊自拍講感受，當時尚餘約2km完賽，他自言參賽是「離譜的事」。（IG@michaelwai）

衛志豪平時揸電單車30秒就過的路程，今次要慢慢跑2公里。（IG@michaelwai）

可以在高速公路上奔跑，即使對跑步零興趣，衛志豪都要打打卡。（IG@michaelwai）

衛志豪自言一向對跑步冇大興趣，今次是為慈善參賽，自爆一次都冇練過。（IG@michaelwai）

他表示：「呢件事對我嚟講都算係離譜，我相信應該唔會參加第二次馬拉松」（IG@michaelwai）

被斥不尊重比賽倘出事要人救 獲平反1小時6分鐘完賽成績不差

不少網民就認為他不尊重比賽，報了名都不訓練，質問：「當嘉年華會？ 心臟停頓唔好辛苦要其他人幫你做心肺復蘇。 唔怪得年年咁多人要急救，多得你呢類。」、「今年好多人抽唔中 原來畀咗啲位你呢啲人」、「好心搵你同事洪永城嘅太太Inez練啦……唔好冇練就出去跑！好多跑開嘅人想抽都抽都抽唔到🙄🙄🙄」不過都有人留言支持他，認為以首次參賽來說，1小時6分鐘跑完全程已經是不錯的成績：「10km跑1個鐘成績唔算差喎 點解要鬧佢😂」、「唔係職業跑手，但知道係全港一年一次盛事，想純粹體驗一下有咩問題，順便做到善事籌款幫到人，當係一個體驗咁啫」另外也有人說衛志豪所用的應是「慈善名額」，不影響其他參加者。

網民留言鬧衛志豪不尊重比賽，若出事就要人救；但都有人指他純粹當體驗，且成績不錯，不應對他太苛刻。（Threads@michaelwai）

有人質疑衛志豪純粹湊熱鬧，當去嘉年華會。（IG@michaelwai）

不過也有網民認為，在冇練過的情況下跑到1小時6分鐘已經很好。（IG@michaelwai）