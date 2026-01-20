鄧兆尊暗示阿bob故意整爛獎博見報　林盛斌：我又未去到聰明到咁

林盛斌（Bob）在TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳男主持」獎，激動過度將獎座敲爛，引發全場爆笑及網上熱議。 TVB急急澄清現場使用仿製品，真獎座後續補發，總值逾百萬港元純金製作。

阿bob今晚現身尖沙咀出席晚宴。（葉志明攝）

吳家樂與鄧兆尊在網上節目《娛樂好好玩》討論事件並暗諷阿bob「做騷」，吳家樂質疑Bob多年經驗應知力度，「咁大力砸落去，你話爛唔爛？贏晒啦，阿Bob你叻仔」，暗示製造話題勝過感言。 鄧兆尊補充「世界仔」，不排除安排環節或有意識動作。 兩人讚Bob厲害，但暗指非純意外，事件令其成焦點。

阿bob否認有機心故意整難個獎項。（葉志明攝）

今晚(20/1)阿bob現身尖沙咀出席晚宴，就事件接受《香港01》訪問時表示：「首先我都多謝佢哋兩個有留意我，都係嗰句嘅我都覺得佢哋兩個都高估咗我嘅智慧，嗱我唔係一個好蠢嘅人，但我又未去到聰明到咁緊要，即係覺得要做一啲設計去做，然後去攞焦點，去搶眼球。」

阿bob現身尖沙咀出席晚宴。（葉志明攝）

阿bob續說：「其實喺嗰個咁莊嚴又隆重嘅場合，下面有咁嘅老板，咁多啲大佬喺度，其實你自己都係好緊張，而喺嗰一刻實在太抗奮突然間忘我。嗰吓真係自己唔小心，係大力咗。所以我完全冇任何有意圖要整爛嗰個獎，而咩製造話題，製造新聞，我都唔會咁樣去做，我覺得冇需要。」