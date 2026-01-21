東張西望｜苦主懷疑自己被詐騙大爆金句：我哋變成行走的豬肉

TVB節目《東張西望》今日（20日）一集講到蔡先生「報東張」表示被詐騙，到底他被什麼人詐騙？蔡先生還在訪問中大爆金句，十分爆笑。蔡先生表示2024年駕車在港島辦事，因為不熟路而駛過了雙白線，所以被交通部發通知指他違例駕駛需罰款$450。蔡先生繳交後又收到交通部電話指他不小心駕駛要作出控告，但他表示已交罰款後，事件就不了了之，但是隨後他又收到一些律師信，而律師信竟是當日的後車司機發出，表示因蔡先生的突然越線而導致後車的他扭傷頸部，因而發出律師信要求賠償。

蔡先生還在訪問中大爆金句。(節目截圖)

蔡先生「報東張」表示被詐騙。(節目截圖)

經過《東張西望》的調查後，發現蔡先生的案件與其他「報東張」的人有不謀而合之處，就是用同一間律師行，蔡先生問過他的律師朋友後得出結論：「佢哋話依家呢啲喺出面係屬於搵食嘅！就好似電騙咁，依家電訊詐騙有人負責搵對象，有人負責出口術啦，有人負責開呢啲證明啦，一條龍㗎。」

雖然蔡先生已經報警處理，但警方指他們無法處理，隨即蔡先生爆出一句金句：「我覺得係香港嘅司法係保護弱者嘅，但如果咁畀人利用嘅話，我哋司機就變成行走的豬肉，任人魚肉。」雖然不知道開車為何會與豬肉拉上關係，但蔡先生的金句已經足夠爆笑。

經過《東張西望》的調查後，發現蔡先生的案件與其他「報東張」的人有不謀而合之處。(節目截圖)

蔡先生爆出一句金句。(節目截圖)