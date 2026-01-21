碧咸首度公開回應被大仔Brooklyn長文炮轟：孩子允許犯錯

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家跟大仔Brooklyn夫婦自去年8月開始傳出不和，至今未能解決。日前Brooklyn發布6頁聲明炮轟父母，揭露不和內幕，更指絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。對於Brooklyn的言論，碧咸於香港時間昨晚（20日）接受訪問時首度現身回應。

碧咸一家跟大仔Brooklyn夫婦自去年8月開始傳出不和，至今未能解決。（IG圖片）

碧咸：孩子被允許犯錯

碧咸現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》擔任直播嘉賓時，被問及社交媒體危險性的問題，碧咸指出社交媒體有利也有弊，正反兩面都對現代孩子極具影響力，甚至帶來壓力機危險：「就我個人而言，尤其是我的孩子們，發現應該出於正確的目的使用社交媒體。」碧咸補充自己一直利用自身影響力來支持聯合國兒童基金會，雖然沒有點名自己的孩子，但以自己4名子女為例，自己始終以這樣的方式來教育孩子：「孩子們會犯錯，而他們也應該被允許犯錯。他們就是這樣學習的，這也是我努力教導我的孩子的方式，但是有時候你也必須讓他們犯錯。」

碧咸在訪談中指出社交媒體的對孩子的影響，更表示：「孩子允許犯錯。」（IG圖片）

雖然碧咸沒有正面回應Brooklyn的指控，但回應確實化解了危機，而有不少網民都指碧咸夫婦並沒有公開指責過兒子Brooklyn夫婦是較好的做法。另外，《Sky News》較早前曾試過聯絡碧咸問及對Brooklyn可有什麼話要說，碧咸沒有回答問題。