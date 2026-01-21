38歲糖妹花六位數赴台忍痛完成雪卵手術　揭一驚人天賦本錢惹羨慕

現年38歲糖妹（黃山怡）多年來處於單身狀態，至今仍未找到她的另一半。她昨日於IG分享了她已經遠赴台灣完成雪卵療程的經歷，發文寫道：「我終於雪卵了啦！今次就來公開全紀錄！包括檢查過程、打針、收費、常見問題等等…讓想要準備雪卵的妳有個預想。這絕對是給自己買一個保險的機會，而女性也應該把生育選擇權握在自己手上。這是我想了三、四年想要完成的事！終於在2026前完成！」而詳情的記錄她就在YouTube分布了一條影片作深入的分享。

糖妹表示她已完成了雪卵。(糖妹IG截圖)

糖妹表示她已完成了雪卵。(糖妹IG截圖)

雖已過了黃金年齡但天賦本錢優厚

糖妹在影片中透露，雪卵這個念頭已在她的心中盤旋多年，但一直因資料蒐集與心理掙扎而拖延。最終在她的好友黃美棋引薦下聯繫了一家台灣生殖中心給她安排，於是下定決心去完成這個計劃。糖妹表示沒想到從入療到完成手術僅需兩周時間，而她的好姊妹王敏奕就負責幫她打針。她指26至35歲是雪卵的黃金期，雖然她已38歲，但經過測試（AMH測試）發現她的卵巢庫存量依然優於同齡女性，本錢相當不錯。糖妹接受了全身麻醉的取卵手術，手術過程約40分鐘，成功取出多達44顆卵子，其中37顆更為成熟且可冷凍的高品質卵子。糖妹表示手術後曾感到強烈腹痛，醫護人員即時為她打止痛藥緩解。

糖妹拍片分享雪卵經歷。(youtube截圖)

至於花費方面，糖妹表示整個療程約需支付14至17萬台幣（約3.5萬至4.2萬港元），費用視乎不同的收費項目而定。卵子可以在當地儲存10年，首年免費，次年起每年收費約1.3萬台幣 (約3200港元）。糖妹直言：「生不生是後話，但我要確保我的卵子永遠停留在年輕的狀態」，她強調掌握生育權是女性對自我的投資，也是未雨綢繆的一份保險。

糖妹的好姊妹王敏奕幫她打針。(youtube影片截圖)

糖妹的好姊妹王敏奕幫她打針。(youtube影片截圖)