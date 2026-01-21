Brooklyn指控母親騎劫婚禮跳「不雅舞」　賓客嫌Victoria太搶鏡？

碧咸一家與大仔Brooklyn及其百億千金愛妻Nicola Peltz自去年8月傳出不和，日前Brooklyn在IG發布長達6頁的聲明，揭開與父母不和的內幕，更指控父親碧咸生日拒見新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，並直言絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。

碧咸一家跟大仔Brooklyn夫婦自去年8月開始傳出不和，至今未能解決。（IG圖片）

點擊圖輯查看Brooklyn的聲明：

Brooklyn結婚鬧婆媳糾紛

在Brooklyn的聲明中，提到婚禮期間發生多宗時間成為不和導火線。他指出母親Victoria在最後一刻取消為Nicola設計婚紗，導致新娘必須緊急尋找替代方案。另外，婚禮當晚的第一隻舞原本屬於新人，卻遭母親介入，讓Brooklyn和Nicola在數百位賓客面前深感難堪。

Brooklyn與太太Nicola Peltz在2022年結婚。（IG圖片）

Victoria對Brooklyn跳「不雅舞」？

根據《Page Six》報道，Victoria引發爭議的跳舞環節並不是新人第一支舞，而新娘Nicola與父親亦已跳過舞。至於Brooklyn所提及的「她（母親Victoria）在眾人面前對我跳了非常不雅的舞」，報道透露當時約晚上11時，所有賓客都跳過舞了，當Marc Anthony獻唱時，原本是Nicola與Brooklyn特別綵排過的浪漫跳舞環節，Anthony請Brooklyn上台，然後邀請「全場最美的女士Victoria」與兒子跳舞，令Nicola不滿淚崩，更一度離開現場，直至After party才回來。

Brooklyn在聲明中爆料母親Victoria在眾人面前對他跳了非常不雅的舞。（IG圖片）

Nicola婚禮賓客嫌Victoria太搶鏡？

有賓客向《Page Six》爆料，指當時Victoria環抱Brooklyn，鼻子依偎在其脖子，男方賓客為此高呼鼓掌，碧咸其後拖著女兒Harper Seven加入，認為這是一家人跳舞的溫馨場面。除了Marc Anthony在台上稱Victoria為「全場最美的女士」之外，許多女方賓客認為Victoria太搶鏡，更指跳舞動作不恰當。

有指許多女方賓客認為Victoria太搶鏡。（IG圖片）

婚禮賓客嚴禁拍照 Brooklyn夫婦擁有影片證據

另外，婚禮當日500名賓客嚴禁拍照，賓客也有簽保密協議，代表只有Brooklyn夫婦擁有婚禮當日的影片證據。暫時只有賓客的「爆料」，至今還未清楚婚禮當日的流程，而Brooklyn口中的「First dance」的定義是什麼。